США и страны Ближнего Востока просят у Украины помощи защитить базы

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский заявил, что к Украине обратились США и ряд стран Ближнего Востока по вопросу защиты американских баз в регионе. По его словам, украинские специалисты уже работают с частью партнеров на местах, а Киев параллельно обсуждает обмен возможностями в сфере противовоздушной обороны, в частности передачи Украине дефицитных ракет для систем ПВО.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью для издания Le Monde, цитирует Новини.LIVE.

У Украины просят помощи с защитой военных баз на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила обращение от Соединенных Штатов Америки, которое касается американских баз, размещенных в странах Ближнего Востока. Кроме США, по словам президента, в Киев также обратились Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

Он сказал, что сотрудничество с частью этих государств уже перешло в практическую плоскость. Украинские экспертные команды, по словам главы государства, уже находятся на местах, где изучают обстановку и передают тот опыт, который Украина получила во время войны.

Зеленский отметил, что даже значительное количество современных западных систем вроде Patriot, THAAD и других средств противовоздушной обороны не гарантирует полноценной защиты, если речь идет о массированных и плотных атаках дронов.

Именно поэтому, как пояснил президент, особое значение имеют новейшие перехватчики, способные работать против такого типа ударов. По его словам, сейчас Украина ведет разговор о будущих поставках отдельных решений, которые она уже имеет. В то же время Киев хочет, чтобы это сотрудничество было взаимным и позволило усилить также украинскую оборону.

"Мы хотим, чтобы ближневосточные страны дали нам возможность также усиливаться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договариваться", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно президент обратил внимание на финансовую сторону вопроса. Он заявил, что самым большим дефицитом сейчас остаются деньги. Из-за недостатка финансирования, сказал Зеленский, украинская оборонная промышленность работает не на полную.

"Сейчас наша оборонная промышленность загружена наполовину, и нам нужно больше финансирования для производства дронов для себя. Поэтому те системы, которые у нас в профиците, мы готовы продавать нашим партнерам. И мы не только продаем, мы дадим им свою экспертизу. Дроны-перехватчики без нашей экспертизы не работают. Работает система", — пояснил Владимир Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп отклонил предложение Украины оказать помощь для более эффективного сбивания дронов на Ближнем Востоке. В частности, он отмечал, чтоукраинская модель защиты неба значительно дешевле той, которую сейчас имеют западные страны. Тогда он заявил, что Украина якобы не может никаким образом помочь в этом. На это тогда же отреагировал Владимир Зеленский, который заявил, что другие страны все-таки не отказались от предложения, поэтому украинские специалисты отправились в страны делиться экспертизой.

Как сообщали в Новини.LIVE со ссылкой на BBC, украинские специалисты показали отличные результаты при сбивании дронов. Ряд стран подали запросы на закупку украинских новейших дронов-перехватчиков.