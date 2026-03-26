США та країни Близького Сходу просять в України допомоги захистити бази

Володимир Зеленський заявив, що до України звернулися США та низка країн Близького Сходу через питання захисту американських баз у регіоні. За його словами, українські фахівці вже працюють із частиною партнерів на місцях, а Київ паралельно обговорює обмін можливостями у сфері протиповітряної оборони, зокрема передачі Україні дефіцитних ракет для систем ППО.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для видання Le Monde, цитує Новини.LIVE.

В України просять допомоги із захистом військових баз на Близькому Сході

Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала звернення від Сполучених Штатів Америки, яке стосується американських баз, розміщених у країнах Близького Сходу. Окрім США, за словами президента, до Києва також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія та Кувейт.

Він сказав, що співпраця з частиною цих держав уже перейшла в практичну площину. Українські експертні команди, за словами глави держави, вже перебувають на місцях, де вивчають обстановку та передають той досвід, який Україна отримала під час війни.

Зеленський наголосив, що навіть значна кількість сучасних західних систем на кшталт Patriot, THAAD та інших засобів протиповітряної оборони не гарантує повноцінного захисту, якщо йдеться про масовані й щільні атаки дронів.

Саме тому, як пояснив президент, особливе значення мають новітні перехоплювачі, здатні працювати проти такого типу ударів. За його словами, зараз Україна веде розмову про майбутні поставки окремих рішень, які вона вже має. Водночас Київ хоче, щоб ця співпраця була взаємною і дала змогу посилити також українську оборону.

"Ми хочемо, щоб близькосхідні країни дали нам можливість також посилюватися. У них є деякі ракети для ППО, яких у нас дефіцит. Ми хотіли б про це домовлятися", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на фінансовий бік питання. Він заявив, що найбільшим дефіцитом зараз залишаються гроші. Через нестачу фінансування, сказав Зеленський, українська оборонна промисловість працює не на повну.

"Зараз наша оборонна промисловість завантажена наполовину, і нам потрібно більше фінансування для виробництва дронів для себе. Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система", — пояснив Володимир Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію України надати допомогу для ефективнішого збиття дронів на Близькому Сході. Зокрема, він наголошував, що українська модель захисту неба значно дешевша за ту, яку нині мають західні країни. Тоді він заявив, що Україна нібито не може ніяким чином допомогти у цьому. На це тоді ж відреагував Володимир Зеленський, який заявив, що інші країни все-таки не відмовились від пропозиції, тому українські спеціалісти відправилися до країн ділитися експертизою.

Як повідомляли в Новини.LIVE з посиланням на BBC, українські спеціалісти показали відмінні результати при збитті дронів. Низка країн подала запити на закупівлю українських новітніх дронів-перехоплювачів.