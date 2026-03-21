BBC: Українці успішно збивають іранські дрони на Близькому Сході

Українські фахівці вже мають кілька успішних випадків знищення іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. Через загострення ситуації у регіоні Перської затоки українські дрони-перехоплювачі викликали значний інтерес у різних держав. Україна отримала запити від низки країн і вже направила туди сотні військових спеціалістів, однак прямий експорт безпілотників поки залишається обмеженим на державному рівні.

Українські спеціалісти збивають іранські БпЛА на Близькому Сході

За даними ЗМІ, українські військові фахівці вже мають кілька успішних прикладів перехоплення іранських безпілотників в одній із країн Близького Сходу.

Крім того, зазначається, що українські розробки у сфері боротьби з дронами викликають дедалі більший інтерес на тлі загострення ситуації в регіоні Перської затоки.

Мовиться насамперед про дрони-перехоплювачі, які фактично стали одним із найбільш необхідних рішень у сучасних умовах війни. За наявною інформацією, Україна вже отримала звернення від низки країн, зацікавлених у такій технології, а також направила за кордон сотні своїх спеціалістів.

"Українська влада повідомила, що вже отримала заявки на постачання дронів від 11 країн і направила на допомогу декілька груп своїх військових операторів з перехоплювачами, загальною чисельністю близько 230 людей", — йдеться у матеріалі BBC.

Водночас прямий експорт безпілотників наразі залишається заблокованим на державному рівні. Попри це, виробники отримують численні комерційні пропозиції, причому нерідко за вищими цінами, ніж на внутрішньому ринку.

Деякі компанії вже подали заявки на експорт, однак їх ще не розглянули — остаточне рішення мають ухвалити профільні державні органи. Паралельно у владі обговорюють і інший варіант співпраці: не продаж, а обмін українських дронів на необхідне озброєння, зокрема ракети до систем Patriot. Остаточної позиції з цього питання поки немає.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів про роботу українських фахівців у країнах Близького Сходу, де вони допомагають посилювати захист від дронів. За словами лідера, українські спеціалісти вже працюють у кількох державах регіону. Водночас він зазначив, що співпраця розширюється.

Раніше глава держави зазначав, що загострення ситуації на Близькому Сході може ускладнити постачання зброї для України. Через підвищений попит на ресурси США та виробництво систем протиповітряної оборони зростає ризик нестачі ракет. Передусім це стосується комплексів Patriot.

Також український лідер пояснював, що Україна розглядає обмін допомогою країнам Близького Сходу на дефіцитні ракети для систем ППО, зокрема Patriot. Він підкреслив, що йдеться про ракети РАС-2 та сучасніші РАС-3, які зараз особливо потрібні для захисту неба.