Умєров доповів Зеленському про перемовини на Близькому Сході

Володимир Зеленський та Рустем Умєров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 20 березня, заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров про підсумки перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Глава держави наголосив, що з партнерами проводять розмови на всіх необхідних рівнях.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки

"Наші команди вже працюють із пʼятьма державами щодо протидії "шахедам" — надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні", — зазначив глава держави.

Реклама

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, Україна зацікавлена в якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану. Він наголосив, що це має глобальне значення з точки зору стану ринків нафти та газу, а тому цінової ситуації.

Зеленський повідомив, що принциповою позицією України є неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є спільником Росії вже давно. За його словами, ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами.

Реклама

Крім того, Зеленський та Умєров говорили про можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

"Доручив Рустему Умєрову залучити МЗС України та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях. Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами", — додав глава держави.

Реклама

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Напередодні радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Умєров разом з українською командою відвідає країни в регіоні Перської Затоки.

Раніше Зеленський заявив, що бойові дії на Близькому Сході можуть вплинути на забезпечення України озброєнням.

Реклама

Наразі на Близькому сході в районі Перської затоки перебувають понад 200 українських експертів. Йдеться про спеціалістів із протидії безпілотникам.

Як почалися бойові дії на Близькому сході

У лютому США та Ізраїль почали військову операцію проти Ірану, оскільки існували побоювання, що Тегеран планує створити ядерну зброю. У МАГАТЕ зазначили, що наразі немає доказів створення бомби.

Внаслідок операції було ліквідовано верховного лідера Алі Хаменеї та декількох високопосадовців країни. Водночас у відповідь Іран почав атакували сусідні країни.

Крім того, очільник Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі пригрозив Україні ударами через допомогу Ізраїлю. У МЗС відреагували та назвали заяву абсурдною.