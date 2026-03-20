Главная Новости дня Умеров доложил Зеленскому о переговорах на Ближнем Востоке

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 13:53
Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 20 марта, заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров об итогах переговоров на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Глава государства подчеркнул, что с партнерами проводят разговоры на всех необходимых уровнях.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Переговоры на Ближнем Востоке и в регионе Залива

"Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию "шахедам" — предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных. Прорабатываем запросы и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе", — отметил глава государства.

Президент України Володимир Зеленський
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, Украина заинтересована в скорейшей и надежной стабилизации вокруг Ирана. Он отметил, что это имеет глобальное значение с точки зрения состояния рынков нефти и газа, а потому ценовой ситуации.

Зеленский сообщил, что принципиальной позицией Украины является недопустимость любого успеха террористической активности иранского режима, который является сообщником России уже давно. По его словам, нигде в мире нельзя позволять террористам определять, что будет с людьми и странами.

Кроме того, Зеленский и Умеров говорили о возможностях международного взаимодействия для восстановления безопасности в Ормузском проливе.

"Поручил Рустему Умерову привлечь МИД Украины и наших военных для оценки имеющихся международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать в стабилизационных миссиях. В ближайшее время ожидаю конкретные результаты оценки. Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской экспертизы безопасности для защиты жизни признаются всеми партнерами", — добавил глава государства.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Накануне советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что Умеров вместе с украинской командой посетит страны в регионе Персидского Залива.

Ранее Зеленский заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке могут повлиять на обеспечение Украины вооружением.

Сейчас на Ближнем востоке в районе Персидского залива находятся более 200 украинских экспертов. Речь идет о специалистах по противодействию беспилотникам.

Как начались боевые действия на Ближнем востоке

В феврале США и Израиль начали военную операцию против Ирана, поскольку существовали опасения, что Тегеран планирует создать ядерное оружие. В МАГАТЭ отметили, что пока нет доказательств создания бомбы.

В результате операции были ликвидированы верховный лидер Али Хаменеи и несколько высокопоставленных чиновников страны. В то же время в ответ Иран начал атаковали соседние страны.

Кроме того, глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи пригрозил Украине ударами из-за помощи Израиля. В МИД отреагировали и назвали заявление абсурдным.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
