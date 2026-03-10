Украинская команда на Ближнем Востоке — какую задачу поставил президент

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вместе с командой совершит визит в несколько стран региона Персидского залива. Во время поездки запланировано выполнение ряда важных задач.

Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украинская команда поехала на Ближний Восток

"Умеров вместе с командой посетит несколько стран в регионе Залива. Секретарь СНБО имеет ряд задач", — сказал Литвин.

По его словам, одной из задач визита является конкретизация договоренностей по защите.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Умеров с военными едет на Ближний Восток. Там они будут помогать бороться с иранскими дронами. Секретарь СНБО с военными, разведкой, Минобороны и МИД будет готовить конкретные договоренности.

Однако Украина хочет в обмен на помощь ракеты для систем противовоздушной обороны, в частности Patriot. По словам президента, Украина еще в прошлом году предлагала США соглашения по перехватчикам беспилотников.

Также глава государства рассказал, что Украина отправили три группы специалистов на Ближний Восток. Они посетят Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар и будут помогать бороться с иранскими дронами.