Умєров та команда відвідають кілька країн Перської Затоки

Умєров та команда відвідають кілька країн Перської Затоки

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 21:34
Війна в Ірані — які країни відвідає українська команда
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: REUTERS

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров разом з українською командою відвідає країни в регіоні Перської Затоки. Він має низку завдань від президента.

Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Новини.LIVE.

Українська команда поїхала на Близький Схід

"Умєров разом із командою відвідає кілька країн у регіоні Затоки. Секретар РНБО має низку завдань", — сказав Литвин. 

За його словами, одним із завдань візиту є конкретизація домовленостей щодо захисту.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Умєров з військовими їде на Близький Схід. Там вони допомагатимть боротися з іранськими дронами. Секретар РНБО з військовими, розвідкою, Міноборони та МЗС готуватиме конкретні домовленості.

Однак Україна хоче в обмін на допомогу ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot. За словами президента, Україна ще минулого року пропонувала США угоди щодо перехоплювачів безпілотників. 

Також глава держави розповів, що Україна відправили три групи фахівців на Близький Схід. Вони відвідають Саудівську Аравію, ОАЕ та Катар і будуть допомагати боротися з іранськими дронами. 

Іран переговори дрони допомога Рустем Умєров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
