Зеленський розповів про роботу українців у країнах Близького Сходу

Україна відправили в країни Близького Сходу 228 своїх експертів. Вони знаходяться в Катарі, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Ні в кого немає досвіду у відбиванні масованих атаки іранських дронів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 20 березня.

Зеленський розповів, що наші фахівці працюють в країнах Перської Затоки. Однак розкрити детальнішої інформації він наразі не може.

Новина доповнюється....