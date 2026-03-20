Зеленський розповів про роботу українців у країнах Близького Сходу
Дата публікації: 20 березня 2026 15:44
Україна відправили в країни Близького Сходу 228 своїх експертів. Вони знаходяться в Катарі, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Ні в кого немає досвіду у відбиванні масованих атаки іранських дронів.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 20 березня.
Зеленський розповів, що наші фахівці працюють в країнах Перської Затоки. Однак розкрити детальнішої інформації він наразі не може.
