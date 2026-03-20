Росія вдарила 156 безпілотниками, зафіксовано 19 влучань

Військовослужбовець ЗСУ біля пускової установки зенітного ракетного комплексу IRIS-T. Фото: Командування ПС ЗСУ

З вечора 19 березня російські війська запустили по Україні 156 безпілотників із кількох напрямків. До ранку 20 березня сили ППО знешкодили 133 цілі, водночас уламки збитих дронів впали ще на семи локація.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Чим Росія атакувала Україну 19 та 20 березня

Російська армія в ніч на 20 березня, починаючи з 18:00 19 березня, атакувала Україну 156 ударними безпілотниками та дронами інших типів. Серед них були Shahed, "Гербера", "Італмас", а також інші БпЛА. Відомо, що 90 дронів із них були "Шахедами".

Пуски здійснювалися з напрямків Брянська, Орла, Курська, Шаталового, Міллєрового, Приморсько-Ахтарська на території РФ, а також із Гвардійського та Чауди на тимчасово окупованій території АР Крим.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

Статистика збитих цілей за добу станом на 20 березня. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми даними, на 08:00 українські сили протиповітряної оборони збили або подавили 133 ворожі безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 13 локаціях. Крім того, падіння збитих дронів і їхніх уламків було відзначене ще на семи локаціях.

Росія щоденно застосовує дрони проти Україні. Атаки не припиняються ні на день. Вчора, 19 березня, повідомлялося, що російські війська застосували 133 дрони, були влучання.

Водночас ЗСУ активно винищують засоби ППО в Росії. Зокрема за останні пів року Росія втратила до 30% установок С-400.

Натомість Україна пропонує партнерам свій досвід у протидії повітряним атакам. Так Володимир Зеленський заявляв, що готовий передати США усі необхідні ресурси для обміну досвідом та пояснив, чому Росія робить акцент на атаки дронами, а не ракетами.