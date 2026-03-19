Росія вночі атакувала Україну 133 безпілотниками

Уламки дрона на вулиці. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російська армія вночі знову масовано атакувала Україну дронами. Сили оборони знешкодили більшість цілей, але без влучань не обійшлося — удари зафіксували в 11 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає Новини.LIVE.

У ніч на 19 березня російські війська атакували Україну 133 ударними безпілотниками. Запуски фіксували з Орла, Шаталового, Брянська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Більша частина з цих дронів були ударними "Шахедами".

Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 109 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Статистика збиття дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас повністю відбити атаку не вдалося. Повітряні сили повідомили про влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях. Ще на семи локаціях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

На момент ранкового зведення атака ще тривала. У повітряному просторі залишалися кілька ворожих БпЛА, тому військові закликали не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні може виникнути дефіцит ракет для установок ППО. Він пов'язав такі ризики з бойовими діями на Близькому Сході.

Водночас Україна напрацьовує використання дронів-перехоплювачів для протидії ударним безпілотникам. Сергій Стерненко, який нині обіймає посаду радника міністра оборони з питань підвищення використання безпілотників на фронті, заявив про суттєві успіхи в цьому напрямку. А Японія навіть зацікавлена у закупівлі українських дронів для посилення своєї системи оборони.