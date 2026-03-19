Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія вночі атакувала Україну 133 безпілотниками

Росія вночі атакувала Україну 133 безпілотниками

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 09:48
Росія вночі атакувала Україну 133 безпілотниками
Уламки дрона на вулиці. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російська армія вночі знову масовано атакувала Україну дронами. Сили оборони знешкодили більшість цілей, але без влучань не обійшлося — удари зафіксували в 11 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає Новини.LIVE.

У ніч на 19 березня російські війська атакували Україну 133 ударними безпілотниками. Запуски фіксували з Орла, Шаталового, Брянська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Більша частина з цих дронів були ударними "Шахедами".

Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 109 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

null
Статистика збиття дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас повністю відбити атаку не вдалося. Повітряні сили повідомили про влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях. Ще на семи локаціях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

На момент ранкового зведення атака ще тривала. У повітряному просторі залишалися кілька ворожих БпЛА, тому військові закликали не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні може виникнути дефіцит ракет для установок ППО. Він пов'язав такі ризики з бойовими діями на Близькому Сході. 

Водночас Україна напрацьовує використання дронів-перехоплювачів для протидії ударним безпілотникам. Сергій Стерненко, який нині обіймає посаду радника міністра оборони з питань підвищення використання безпілотників на фронті, заявив про суттєві успіхи в цьому напрямку. А Японія навіть зацікавлена у закупівлі українських дронів для посилення своєї системи оборони.

ППО дрони атака Повітряні Сили ЗСУ безпілотники
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації