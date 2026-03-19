Россия ночью атаковала Украину 133 беспилотниками

Обломки дрона на улице. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российская армия ночью снова массированно атаковала Украину дронами. Силы обороны обезвредили большинство целей, но без попаданий не обошлось — удары зафиксировали в 11 локациях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ночь на 19 марта российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками. Запуски фиксировали из Орла, Шаталово, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Большая часть из этих дронов были ударными "Шахедами".

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 109 вражеских БпЛА различных типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Статистика сбития дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время полностью отразить атаку не удалось. Воздушные силы сообщили о попадании 20 ударных дронов на 11 локациях. Еще на семи локациях зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.

На момент утренней сводки атака еще продолжалась. В воздушном пространстве оставались несколько вражеских БпЛА, поэтому военные призвали не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине может возникнуть дефицит ракет для установок ПВО. Он связал такие риски с боевыми действиями на Ближнем Востоке.

В то же время Украина нарабатывает использование дронов-перехватчиков для противодействия ударным беспилотникам. Сергей Стерненко, который сейчас занимает должность советника министра обороны по вопросам повышения использования беспилотников на фронте, заявил о существенных успехах в этом направлении. А Япония даже заинтересована в закупке украинских дронов для усиления своей системы обороны.