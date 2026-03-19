Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия ночью атаковала Украину 133 беспилотниками

Россия ночью атаковала Украину 133 беспилотниками

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 09:48
Обломки дрона на улице. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Российская армия ночью снова массированно атаковала Украину дронами. Силы обороны обезвредили большинство целей, но без попаданий не обошлось — удары зафиксировали в 11 локациях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Новини.LIVE.

В ночь на 19 марта российские войска атаковали Украину 133 ударными беспилотниками. Запуски фиксировали из Орла, Шаталово, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Большая часть из этих дронов были ударными "Шахедами".

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 109 вражеских БпЛА различных типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Статистика сбития дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время полностью отразить атаку не удалось. Воздушные силы сообщили о попадании 20 ударных дронов на 11 локациях. Еще на семи локациях зафиксировали падение обломков сбитых беспилотников.

На момент утренней сводки атака еще продолжалась. В воздушном пространстве оставались несколько вражеских БпЛА, поэтому военные призвали не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать правила безопасности.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине может возникнуть дефицит ракет для установок ПВО. Он связал такие риски с боевыми действиями на Ближнем Востоке.

В то же время Украина нарабатывает использование дронов-перехватчиков для противодействия ударным беспилотникам. Сергей Стерненко, который сейчас занимает должность советника министра обороны по вопросам повышения использования беспилотников на фронте, заявил о существенных успехах в этом направлении. А Япония даже заинтересована в закупке украинских дронов для усиления своей системы обороны.

ПВО дроны атака Воздушные Силы ВСУ беспилотники
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации