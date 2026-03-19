Воїни ЗСУ скоротили кількість російських С-400 на 30%

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко розповів, що за останні пів року Сили оборони і безпеки скоротили кількість російських систем протиповітряної оборони С-400. Йдеться про 25-30%.

Про це Ігор Федірко розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Реклама

"Ми, по суті, цілеспрямовано вибиваємо зараз системи ППО. Ми бачимо це і в Криму, і на інших ділянках фронту. Це пробиває певні ніші і можливості для наших і ракет, і діпстрайків. Я переконаний, що якщо ця робота продовжиться, ми зараз вже кажемо про те, що приблизно навіть системи С-400, ми за цих останніх пів року доволі суттєво зменшили їхню кількість", — зазначив Федірко.

Реклама

За його словами, наразі в середньому називають 25-30% від загальної кількості, створюючи сліпі зони та коридори для вітчизняних крилатих ракет "Фламінго" та далекобійних дронів.

Крім того, виконавчий директор Української ради зброярів заявив, що ВПК нарощує виробництво. Наразі країна планує вийти на стабільний конвеєр у сім одиниць ракет "Фламінго".

Реклама

Зазначимо, 17 березня українські воїни атакували обʼєкти російської військової логістики. Крім того, уражено ЗРК "ТОР-М2У", і район зосередження ракетного дивізіону РФ.

Раніше військові вдарили по обʼєктах ППО, складах боєприпасів та логістиці противника на тимчасово окупованих територіях України.