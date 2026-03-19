Воины ВСУ сократили количество российских С-400 на 30%

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко рассказал, что за последние полгода Силы обороны и безопасности сократили количество российских систем противовоздушной обороны С-400. Речь идет о 25-30%.

Об этом Игорь Федирко рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Сокращение количества российских систем ПВО

"Мы, по сути, целенаправленно выбиваем сейчас системы ПВО. Мы видим это и в Крыму, и на других участках фронта. Это пробивает определенные ниши и возможности для наших и ракет, и дипстрайков. Я убежден, что если эта работа продолжится, мы сейчас уже говорим о том, что примерно даже системы С-400, мы за эти последние полгода довольно существенно уменьшили их количество", — отметил Федирко.

По его словам, сейчас в среднем называют 25-30% от общего количества, создавая слепые зоны и коридоры для отечественных крылатых ракет "Фламинго" и дальнобойных дронов.

Кроме того, исполнительный директор Украинского совета оружейников заявил, что ВПК наращивает производство. Сейчас страна планирует выйти на стабильный конвейер в семь единиц ракет "Фламинго".

Отметим, 17 марта украинские воины атаковали объекты российской военной логистики. Кроме того, поражены ЗРК "ТОР-М2У", и район сосредоточения ракетного дивизиона РФ.

Ранее военные ударили по объектам ПВО, складам боеприпасов и логистике противника на временно оккупированных территориях Украины.