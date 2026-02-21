Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня России атакован завод "Искандеров" — могли ударить "Фламинго"

России атакован завод "Искандеров" — могли ударить "Фламинго"

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 04:26
Удар по заводу "Искандеров" в России на фоне запуска "Фламинго" 20 февраля
Запуск ракеты "Фламинго". Фото: скриншот из видео

В российской Удмуртии вечером 20 февраля пожаловались, что по заводу "Искандеров" в Воткинске зафиксированы прилеты. Это произошло на фоне видео запуска украинских ракет "Фламинго", которые призводит компания Fire Point.

Об этом Новони.LIVE сообщает со ссылкой на пост Дениса Штилермана в соцсети Х и российские СМИ.

Реклама
Читайте также:

Запуск "Фламинго" и прилеты по заводу в Уоткинске

В своей заметке вечером, 20 февраля, совладелец Fire Point под видео с "Фламинго" написал следующее: "Вот короткое видео. Без контекста. Контекст — позже".

Параллельно российские паблики информировали, что в Воткинске произошли прилеты по заводу "Искандеров". Если считать расстояние от Украины, то до этого около 1500 км.

Как известно, "Воткинский завод" — это стратегическое предприятие России, обслуживающее ее ядерные силы. После 2022 года предприятие запустило большую кампанию по набору персонала, наняв дополнительно ориентировочно 2500 работников. Также в сети указывали, что это предприятие производит ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник".

Летом 2025 года журналисты выяснили, что Россия в обход санкций импортировала современное оборудование на миллионы долларов (преимущественно из Китая) для расширения завода.

Также стоит заметить, что через некоторое время после прилетов губернатор Удмуртии Александр Бречалов записал видеообращение, где сообщил, что в регионе зафиксировано повреждение "одного из объектов". Однако он утверждает, что это была атака беспилотников.

Напомним, что 1 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на тот момент украинские ракеты "Фламинго" были применены в реальных операциях уже 9 раз.

Также в феврале 2026 года президент проинформировал, что в Украине нет много ракет "Фламинго". Однако он сказал, что несколько дней до этого заявления ракеты ударили по месту базирования "Орешник".

взрыв завод обстрелы ракеты Россия ракета Фламинго
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации