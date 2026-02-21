Удар по заводу "Искандеров" в России на фоне запуска "Фламинго" 20 февраля

Запуск ракеты "Фламинго". Фото: скриншот из видео

В российской Удмуртии вечером 20 февраля пожаловались, что по заводу "Искандеров" в Воткинске зафиксированы прилеты. Это произошло на фоне видео запуска украинских ракет "Фламинго", которые призводит компания Fire Point.

Об этом Новони.LIVE сообщает со ссылкой на пост Дениса Штилермана в соцсети Х и российские СМИ.

Запуск "Фламинго" и прилеты по заводу в Уоткинске

В своей заметке вечером, 20 февраля, совладелец Fire Point под видео с "Фламинго" написал следующее: "Вот короткое видео. Без контекста. Контекст — позже".

Here is a short video. Без контекста. Контекст - позже) pic.twitter.com/B1v90J9NXq - Denys Shtilierman (@DenShtilierman) 20 февраля 2026 года

Параллельно российские паблики информировали, что в Воткинске произошли прилеты по заводу "Искандеров". Если считать расстояние от Украины, то до этого около 1500 км.

Как известно, "Воткинский завод" — это стратегическое предприятие России, обслуживающее ее ядерные силы. После 2022 года предприятие запустило большую кампанию по набору персонала, наняв дополнительно ориентировочно 2500 работников. Также в сети указывали, что это предприятие производит ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник".

Летом 2025 года журналисты выяснили, что Россия в обход санкций импортировала современное оборудование на миллионы долларов (преимущественно из Китая) для расширения завода.

Также стоит заметить, что через некоторое время после прилетов губернатор Удмуртии Александр Бречалов записал видеообращение, где сообщил, что в регионе зафиксировано повреждение "одного из объектов". Однако он утверждает, что это была атака беспилотников.

Напомним, что 1 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на тот момент украинские ракеты "Фламинго" были применены в реальных операциях уже 9 раз.

Также в феврале 2026 года президент проинформировал, что в Украине нет много ракет "Фламинго". Однако он сказал, что несколько дней до этого заявления ракеты ударили по месту базирования "Орешник".