Ракету "Фламінго" запустили 20 лютого на тлі ударів по заводу "Іскандерів" в Росії

Запуск ракети "Фламінго". Фото: скриншот з відео

Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман, що виробляє "Фламінго", показав кадри запуску ракет. Водночас в російській Удмуртії поскаржилися, що по заводу "Іскандерів" зафіксовано прильоти.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на пост Штілермана в соцмережі Х та російські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Запуск "Фламінго" та прильоти по заводу у Воткінську

У своєму дописі ввечері, 20 лютого, співвласник Fire Point під відео з "Фламінго" написав наступне: "Ось коротке відео. Без контексту. Контекст — пізніше".

Here is a short video. Without context. Context — later) pic.twitter.com/B1v90J9NXq — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 20, 2026

Паралельно російські пабліки інформували, що у Воткінську сталися прильоти по заводу "Іскандерів". Якщо рахувати відстань від України, то до цього близько 1500 км.

Як відомо, "Воткінський завод" — це стратегічне підприємство Росії, що обслуговує її ядерні сили. Після 2022 року підприємство запустило велику кампанію з набору персоналу, найнявши додатково орієнтовно 2500 працівників. Також у мережі вказували, що це підприємство виробляє ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" і "Орєшнік".

Влітку 2025 року журналісти з'ясували, що Росія в обхід санкцій імпортувала сучасне обладнання на мільйони доларів (переважно з Китаю) для розширення заводу.

Також варто зауважити, що через деякий час після прильотів губернатор Удмуртії Олександр Бречалов записав відеозвернення, де повідомив, що в регіоні зафіксовано пошкодження "одного з об'єктів". Проте він стверджує, що це була атака безпілотників.

Нагадаємо, що 1 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський говорив, що на той момент українські ракети "Фламінго" були застосовані в реальних операціях вже 9 разів.

Також у лютому 2026 року президент поінформував, що в Україні немає багато ракет "Фламінго". Проте він сказав, що кілька днів до цієї заяви ракети вдарили по місцю базування "Орєшнік".