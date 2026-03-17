ЗРК, логистика и склады: ВСУ атаковали важные объекты РФ

Горят объекты РФ в результате атаки. Иллюстративное фото: российские СМИ

В ночь на 17 марта украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов российских войск. Следовательно, воины ВСУ успешно атаковали объекты военной логистики врага. Также поражен зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2У", и район сосредоточения ракетного дивизиона РФ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Реклама

По данным Генштаба, 16 марта и в ночь на 17 марта украинские военные нанесли поражения по важным военным объектам российских оккупантов.

Следовательно, был уничтожен зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2У" в районе Клинцов (Брянская область, РФ), а также позиции ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ вблизи Верхнекурганного (ВОТ Крым).

Кроме того, поражен узел связи врага возле Мангуша на временно оккупированной территории Донецкой области.

Среди объектов логистики российских оккупантов уничтожен склад горюче-смазочных материалов в Мелитополе и склады боеприпасов в Степном и Терпенье на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, поражен учебно-тренировочный центр БпЛА вблизи Генической Горки на ВОТ Херсонщины.

Подразделения Сил обороны также нанесли удары по пунктам управления БпЛА врага в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области. А еще воины ВСУ нанесли удары по скоплению живой силы россиян вблизи Часового Яра в Донецкой области.

Сейчас масштабы нанесенных потерь и убытков российских оккупантов уточняются.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что 12 марта стало известно, что дроны СБУ атаковали нефтеперекачивательную станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае России. Там вспыхнул масштабный пожар. Речь идет об одном из крупнейших нефтяных перевалочных пунктов на юге РФ.

Недавно Главнокомандующий Александр Сырский рассказал о результатах украинских военных в феврале. Он отметил, что воины ВСУ делают все, чтобы перехватить оперативную инициативу. По его словам, на многих направлениях украинские военные сдерживают оккупантов путем активной обороны и иногда имеют продвижение вперед.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о потерях российских армейцев за три месяца. По его данным, за это время воины ВСУ уничтожали 30 тысяч, 35 тысяч и 28 тысяч российских военных соответственно. В целом это почти 100 тысяч человек..