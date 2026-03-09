Видео
Главная Новости дня Сырский рассказал о результатах работы Сил обороны в феврале

Сырский рассказал о результатах работы Сил обороны в феврале

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 13:21
Сырский подвел итоги работы Сил обороны Украины в феврале
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Александр Сырский рассказал о работе украинских военных в феврале. Он отметил, что ВСУ пытаются перехватить оперативную инициативу.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Александра Сырского.

Читайте также:

Сырский о результатах работы ВСУ в феврале

"Впервые с 2024 года, когда мы проводили Курскую наступательную операцию, наши войска за месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг. Проанализировали эти и другие результаты на рабочем совещании по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в феврале 2026 года", — написал главком.

Сырский отметил, что украинская армия продолжает контрнаступательную операцию на Александровском направлении. По его данным, здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. Всего с начала операции восстановлен контроль над более 400 кв. км территории.

В то же время, по словам Сырского, и на многих других направлениях украинские воины сдерживают противника путем активной обороны и иногда имеют продвижение вперед.

"Российский агрессор количественно преобладает почти втрое, но, учитывая наши активные действия, вынужден переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска с других направлений", — отметил Сырский.

Кроме того, он отметил, что ВСУ достают противника также и на его территории. Следовательно, средствами DeepStrike в феврале было поражено 85 целей.

"С учетом предыдущих периодов, имеем кумулятивный эффект — уменьшение общих объемов переработки нефти в РФ на 24,8%", — пояснил главком.

Отдельно Сырский выделил результативный ракетный удар ВСУ по Уткинскому заводу в Удмуртии, производящему ракеты "Искандер-М", "Орешник" и другие. Кроме того, как отметил главком, уменьшение на 18% применений россиянами FPV-дронов в феврале — вероятный эффект от поражения ВСУ арсеналов вражеских БпЛА.

В частности, украинские ракетные войска в феврале нанесли 228 ударов, авиация Воздушных Сил — 104. Кроме того, 293,8 тысячи боевых спецзаданий выполнено украинскими БпЛА.

Сырский об инженерно-фортификационных работах

Во время совещания Сырский заслушал доклады по обеспечению логистики, инженерно-фортификационных работ, восстановлению боеспособности подразделений, состояния правопорядка в войсках и тому подобное.

По его словам, не все дается легко, но Вооруженные силы Украины держат удар, наращивают способности, анализируют ошибки и работают над их исправлением.

"Во время моих поездок в войска многие командиры бригад обращаются с просьбой помочь бронетехникой. Решаем и этот проблемный вопрос. В феврале несколько улучшилась тенденция по получению международной военной помощи. Однако основным источником поступления военной техники остается ее восстановление и ремонт собственными силами — в феврале этот показатель вырос по сравнению с январем почти на четверть.

Спасибо командирам за добросовестную, профессиональную работу. По результатам оценки работы командиров самую высокую оценку в феврале получил командующий ДШВ ВС Украины генерал-майор Олег Апостол", — подытожил Сырский.

Напомним, что 4 марта украинские военные атаковали ряд важных объектов российских оккупантов. Под ударами ВСУ оказались склады, логистические объекты и места сосредоточения личного состава врага.

Кроме того, в ночь на 2 марта Служба безопасности Украины атаковала порт "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. В результате успешного удара вражеские корабли получили серьезные повреждения.

В частности, в ночь на 1 марта украинские военные поразили радиолокационные станции С-300 и логистические объекты российских оккупантов. В Генштабе ВСУ показали видео и раскрыли детали.

ВСУ армия обстрелы война в Украине Александр Сырский Силы обороны Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
