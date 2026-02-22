В войске РФ больше потерь, чем прибавления — заявление Сырского

Александр Сырский. Фото: Главнокомандующий ВС Украины/Facebook

Война не зашла в тупик. РФ впервые за время полномасштабной войны не удается мобилизовать такое количество людей, которое нужно, чтобы перекрыть потери на фронте.

Об этом в интервью Le Monde сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE.

По данным Сырского, в этом году в российскую армию набрали 406 тысяч человек, тогда как на фронте потеряли около 418 тысяч.

В прошлом году ситуация была сложной, но защитники Украины сдержали врага, в частности на Покровском направлении. Также они провели наступательные операции вблизи Доброполья и в Купянске, о захвате которого россияне неоднократно распространяли фейки.

"До завершения переговоров моя задача — что бы ни произошло, нашими действиями на поле боя не допустить продвижения врага вглубь нашей обороны и освободить нашу территорию, где это возможно. Именно это обеспечит честные переговоры, которые приведут к справедливому миру", — подытожил главнокомандующий.

