Україна
Потерь больше, чем пополнения — Сырский о ситуации в российском войске

Дата публикации 22 февраля 2026 00:38
В войске РФ больше потерь, чем прибавления — заявление Сырского
Александр Сырский. Фото: Главнокомандующий ВС Украины/Facebook

Война не зашла в тупик. РФ впервые за время полномасштабной войны не удается мобилизовать такое количество людей, которое нужно, чтобы перекрыть потери на фронте

Об этом в интервью Le Monde сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Потери россиян на войне в Украине

По данным Сырского, в этом году в российскую армию набрали 406 тысяч человек, тогда как на фронте потеряли около 418 тысяч.

В прошлом году ситуация была сложной, но защитники Украины сдержали врага, в частности на Покровском направлении. Также они провели наступательные операции вблизи Доброполья и в Купянске, о захвате которого россияне неоднократно распространяли фейки.

"До завершения переговоров моя задача — что бы ни произошло, нашими действиями на поле боя не допустить продвижения врага вглубь нашей обороны и освободить нашу территорию, где это возможно. Именно это обеспечит честные переговоры, которые приведут к справедливому миру", — подытожил главнокомандующий.

Напомним, Сирский объяснил, как украинская ПВО адаптируется к новым вызовам войны. Ее эффективность на протяжении двух последних лет — около 70%.

Также мы сообщали, что в течение января россияне потеряли около 31,7 тысячи военных. Показатель роста российской армии за тот же период на девять тысяч меньше показателя потерь.

армия мобилизация война в Украине Александр Сырский Россия потери оккупантов
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
