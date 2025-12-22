Какова сейчас ситуация в Купянске - ответ Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о текущей ситуации на фронте. По его словам, контроль над городом Купянск полностью находится в руках украинских сил.

Об этом украинский лидер заявил во время празднования Дня работников дипломатической службы в понедельник, 22 декабря.

Реклама

Читайте также:

Кто контролирует Купянск

"Там есть, безусловно русские, считают наши войска, что их там до ста человек. То есть уже их там немного, было их больше. Уже их там немного восемьдесят, может восемьдесят-сто человек. Ну это временно", — отметил Президент.

Кроме того, Зеленский очертил ситуацию в других горячих точках. По его словам, в Покровске ситуация оставалась стабильной в последние недели, подобная стабильность наблюдается вблизи Гуляйполя. В то же время в Мирнограде продолжается интенсивное давление со стороны российских сил.

Напомним, что глава государства ранее заявил, что его поездка в Купянск имела огромное влияние на позицию Соединенных Штатов и европейских партнеров.

А командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что ВСУ удалось остановить проход российских войск через газовую трубу, по которой противник пытался прорываться с левого на правый берег реки Оскол в районе Купянска в Харьковской области.