Україна
Зеленский объяснил, как поездка в Купянск опозорила РФ перед США

Зеленский объяснил, как поездка в Купянск опозорила РФ перед США

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 10:53
Зеленский заявил что поездка в Купянск усилила позиции Украины на переговорах
Президент Украины Владимир Зеленский в Купянске. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его поездка в Купянск имела ощутимое влияние как на позицию Соединенных Штатов, так и на подход европейских партнеров. По его словам, это обращение стало важным аргументом на переговорах и продемонстрировало ложность заявлений Кремля о так называемых "оккупированных территориях".

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов Новини.LIVE во время общения в чате с представителями Офиса президента.

Читайте также:

Зеленский прокомментировал реакцию США на поездку в Купянск

Зеленский отметил, что присутствие украинского руководства непосредственно в Купянске окончательно опровергло утверждение Владимира Путина о контроле России над городом.

Президент отметил, что международные партнеры высоко оценили как устойчивость украинских военных, которые удерживают Купянск, так и сам факт его личного визита в прифронтовой город. По словам Зеленского, это четко продемонстрировало, что заявления российской стороны не соответствуют действительности.

"Все это высоко оценили, и наших воинов, что они держат Купянск. И то, что я был там лично. Это поставило точку, что Путин снова врет об оккупированных новых территориях", — пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, российские пропагандистские СМИ массово распространили видео, как российские войска якобы захватили Купянск и воткнули триколор в городе.

Однако, в День Сухопутных войск Украины Купянск посетил президент Владимир Зеленский, чем в очередной раз опроверг заявления российской стороны.

В то же время российские войска пытались прорваться в город через подземные коммуникации. Однако, бойцы ВСУ успешно уничтожили проходы.

Владимир Зеленский США переговоры Харьковская область Купянск Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
