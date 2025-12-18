Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, як поїздка у Куп'янськ зганьбила РФ перед США

Зеленський пояснив, як поїздка у Куп'янськ зганьбила РФ перед США

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 10:53
Зеленський заявив що поїздка до Куп’янська посилила позиції України на переговорах
Президент України Володимир Зеленський у Куп'янську. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його поїздка до Куп’янська мала відчутний вплив як на позицію Сполучених Штатів, так і на підхід європейських партнерів. За його словами, це звернення стало важливим аргументом на переговорах і продемонструвало неправдивість заяв Кремля про так звані "окуповані території".

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів Новини.LIVE під час спілкування в чаті з представниками Офісу президента.

Реклама
Читайте також:

Зеленський прокоментував реакцію США на поїздку до Куп'янська

Зеленський наголосив, що присутність українського керівництва безпосередньо у Куп’янську остаточно спростувала твердження Володимира Путіна щодо контролю Росії над містом.

Президент зазначив, що міжнародні партнери високо оцінили як стійкість українських військових, які утримують Куп’янськ, так і сам факт його особистого візиту до прифронтового міста. За словами Зеленського, це чітко продемонструвало, що заяви російської сторони не відповідають дійсності.

"Всі це високо оцінили, і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ. І те, що я був там особисто. Це поставило крапку, що Путін знов бреше про окуповані нові території", — пояснив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ масово поширили відео, як російські війська нібито захопили Куп'янськ та встромили триколор у місті. 

Проте, у День Сухопутних військ України Куп’янськ відвідав президент Володимир Зеленський, чим вкотре спростував заяви російської сторони. 

Водночас російські війська намагалися прорватися до міста через підземні комунікації. Проте, бійці ЗСУ успішно знищили проходи

Володимир Зеленський США переговори Харківська область Куп'янськ Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації