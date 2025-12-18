Зеленський заявив що поїздка до Куп’янська посилила позиції України на переговорах

Президент України Володимир Зеленський у Куп'янську. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його поїздка до Куп’янська мала відчутний вплив як на позицію Сполучених Штатів, так і на підхід європейських партнерів. За його словами, це звернення стало важливим аргументом на переговорах і продемонструвало неправдивість заяв Кремля про так звані "окуповані території".

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів Новини.LIVE під час спілкування в чаті з представниками Офісу президента.

Зеленський наголосив, що присутність українського керівництва безпосередньо у Куп’янську остаточно спростувала твердження Володимира Путіна щодо контролю Росії над містом.

Президент зазначив, що міжнародні партнери високо оцінили як стійкість українських військових, які утримують Куп’янськ, так і сам факт його особистого візиту до прифронтового міста. За словами Зеленського, це чітко продемонструвало, що заяви російської сторони не відповідають дійсності.

"Всі це високо оцінили, і наших воїнів, що вони тримають Куп'янськ. І те, що я був там особисто. Це поставило крапку, що Путін знов бреше про окуповані нові території", — пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ масово поширили відео, як російські війська нібито захопили Куп'янськ та встромили триколор у місті.

Проте, у День Сухопутних військ України Куп’янськ відвідав президент Володимир Зеленський, чим вкотре спростував заяви російської сторони.

Водночас російські війська намагалися прорватися до міста через підземні комунікації. Проте, бійці ЗСУ успішно знищили проходи.