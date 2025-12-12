Зеленський та Сирський зустрілися в Купʼянську з воїнами ЗСУ — що відомо

Зеленський та бійці ЗСУ. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським зустрівся з українськими бійцями у Куп'янську. Воїнів привітали із Днем Сухопутних військ та відзначили державними нагородами.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 12 грудня

Зеленський та Сирський в Купʼянську

Зеленський та Сирський на передовому командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Купʼянську зустрілися з воїнами. Президент привітав бійців привітав із Днем Сухопутних військ та відзначив їх державними нагородами. Це ордени Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і "За мужність" І–ІІІ ступенів.



"Дякую воїнам за службу. Вітаю з Днем Сухопутних військ України. Важливий день. Високо ціную те, що ви так ставитеся до України, до нашої держави. Без вас ми б її просто втратили", — зазначив Зеленський.

Президент заслухав доповідь щодо обстановки в смузі оборони бригади про спільні із суміжними підрозділами дії в цілях завдань оборони.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав Куп'янськ та подякував там українським військовим за боротьбу із російською військовою агресією.

Раніше ми також інформували, що СОУ заблокували угрупування військ РФ у Куп'янську — вони "зачистили" усю територію північно-західної околиці міста.