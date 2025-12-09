Бойові дії в Куп'янську — військовий ЗСУ пояснив ситуацію в місті

Російські військовослужбовці тримають російські прапори перед лікарнею в Куп'янську. Фото: кадр з відео

На Куп’янському напрямку українські оборонці зберігають контроль над містом попри спроби невеликих ворожих груп просочуватися на околиці. За словами заступника командира полку "Ахіллес" Олеся Маляревича, діяльність диверсійних груп пов’язана з тим, що російські війська не мають змоги перекидати техніку та створювати повноцінне логістичне забезпечення через річку Оскіл, тож вимушені діяти малими піхотними підрозділами.

Про це Олесь Маляревич заявив в ефірі Ранок.LIVE.

У прямому ефірі Ранок.LIVE заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів, що поодинокі групи російських військових чисельністю 10-20 осіб можуть намагатися проникати на територію Куп’янська. За його словами, повністю ізолювати місто від диверсійно-розвідувальних груп технічно складно, однак від цього загальна ситуація не змінюється — Куп’янськ залишається під контролем Збройних сил України.

Також Маляревич наголосив на ролі місцевого ландшафту. Річка Оскіл розділяє райони, де перебувають українські сили та російський контингент. На етапі оборони Куп’янська ЗСУ зробили все можливе, щоб не допустити створення ворогом понтонних переправ.

"Ландшафт такий, що тут розділяє лівий берег річка Оскіл. І коли було питання оборони Куп'янська, звичайно, перше, що треба було не допустити, це наведення понтонних переправ через Оскіл. І це не було зроблено. Тобто, завдяки всьому, і досі жодної понтонної переправи там немає. Тому немає техніки, немає нормальної евакуації, постачання контингенту росіян на правому березі нормальним логістичним забезпеченням. Тому вони працюють виключно піхотними підрозділами, без можливості евакуації, без можливості регулярного поповнення озброєнням, медикаментами, їжею", — заявив військовий.

Він додав, що російські піхотні групи діють невеликими підрозділами по двоє-троє військових, що ускладнює їх виявлення, але водночас значно знижує бойові можливості противника.

Нагадаємо, російські пропагандисти та воєнні кореспонденти хизуються успіхами в Куп'янську та заявляють, що фактично захопили місто. Проте, на початку грудня начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заперечив факт окупації, але визнав, що частково російські війська там таки присутні.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація у Куп'янську стабілізувалася.