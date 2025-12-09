Боевые действия в Купянске — военный ВСУ объяснил ситуацию в городе

Российские военнослужащие держат российские флаги перед больницей в Купянске. Фото: кадр из видео

На Купянском направлении украинские защитники сохраняют контроль над городом, несмотря на попытки небольших вражеских групп просачиваться на окраины. По словам заместителя командира полка "Ахиллес" Олеся Маляревича, деятельность диверсионных групп связана с тем, что российские войска не имеют возможности перебрасывать технику и создавать полноценное логистическое обеспечение через реку Оскол, поэтому вынуждены действовать малыми пехотными подразделениями.

Об этом Олесь Маляревич заявил в эфире Ранок.LIVE.

В прямом эфире Ранок.LIVE заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказал, что одиночные группы российских военных численностью 10-20 человек могут пытаться проникать на территорию Купянска. По его словам, полностью изолировать город от диверсионно-разведывательных групп технически сложно, однако от этого общая ситуация не меняется — Купянск остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Также Маляревич отметил роль местного ландшафта. Река Оскол разделяет районы, где находятся украинские силы и российский контингент. На этапе обороны Купянска ВСУ сделали все возможное, чтобы не допустить создания врагом понтонных переправ.

"Ландшафт такой, что здесь разделяет левый берег река Оскол. И когда был вопрос обороны Купянска, конечно, первое, что надо было не допустить, это наведение понтонных переправ через Оскол. И это не было сделано. То есть, благодаря всему, до сих пор ни одной понтонной переправы там нет. Поэтому нет техники, нет нормальной эвакуации, снабжения контингента россиян на правом берегу нормальным логистическим обеспечением. Поэтому они работают исключительно пехотными подразделениями, без возможности эвакуации, без возможности регулярного пополнения вооружением, медикаментами, едой", — заявил военный.

Он добавил, что российские пехотные группы действуют небольшими подразделениями по двое-трое военных, что затрудняет их обнаружение, но в то же время значительно снижает боевые возможности противника.

Напомним, российские пропагандисты и военные корреспонденты хвастаются успехами в Купянске и заявляют, что фактически захватили город. Однако, в начале декабря начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отрицал факт оккупации, но признал, что частично российские войска там таки присутствуют.

Впоследствии Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Купянске стабилизировалась.