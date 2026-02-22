Росія більше втрачає, ніж мобілізує — заява Сирського

Олександр Сирський. Фото: Головнокомандувач ЗС України/Facebook

Війна не зайшла у глухий кут. Станом на сьогодні Росія вперше за час повномасштабного вторгнення не спроможна мобілізувати таку кількість людей, яка потрібна, щоб перекрити втрати на фронті.

Про це в інтерв'ю Le Monde повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Новини.LIVE.

Втрати росіян на війні в Україні

За даними Сирського, цьогоріч до російського війська набрали 406 тисяч людей, тоді як на фронті втратили близько 418 тисяч.

Тогоріч ситуація була складною, але захисники України стримали ворога, зокрема на Покровському напрямку. Також вони провели наступальні операції поблизу Добропілля та в Куп'янська, про захоплення якого росіяни неодноразово поширювали фейки.

"До завершення переговорів моє завдання — що б не сталося, нашими діями на полі бою не допустити просування ворога вглиб нашої оборони та звільнити нашу територію, де це можливо. Саме це забезпечить чесні переговори, що призведуть до справедливого миру", — підсумував головнокомандувач.

