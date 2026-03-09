Сирський розповів про роботу ЗСУ у лютому

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Олександр Сирський поінформував про результати роботи Збройних сил України у лютому. Він зазначив, що Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу і змусити російських окупантів грати за нашими правилами.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Олександра Сирського.

Реклама

Читайте також:

Сирський про результати роботи ЗСУ у лютому

"Вперше із 2024 року, коли ми проводили Курську наступальну операцію, наші війська за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог. Проаналізували ці та інші результати на робочій нараді за підсумками діяльності Збройних Сил України в лютому 2026 року", — написав головком.

Сирський зазначив, що українська армія продовжує контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. За його даними, тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 кв. км. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Водночас за словами Сирського, і на багатьох інших напрямках українські воїни стримують противника шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед.

"Російський агресор кількісно переважає майже втричі, але, з огляду на наші активні дії, змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків", — зазначив Сирський.

Крім того, він наголосив, що ЗСУ дістають противника також і на його території. Відтак, засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей.

"З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів перероблення нафти у РФ на 24,8%", — пояснив головком.

Окремо Сирський виділив результативний ракетний удар ЗСУ по Воткінському заводу в Удмуртії, що виробляє ракети "Іскандер-М", "Орєшнік" та інші. Крім того, як зазначив головком, зменшення на 18% застосувань росіянами FPV-дронів у лютому — імовірний ефект від ураження ЗСУ арсеналів ворожих БпЛА.

Зокрема, українські ракетні війська у лютому завдали 228 ударів, авіація Повітряних Сил — 104. Крім того, 293,8 тисячі бойових спецзавдань виконано українськими БпЛА.

Сирський про інженерно-фортифікаційні роботи

Під час наради Сирський заслухав доповіді щодо забезпечення логістики, інженерно-фортифікаційних робіт, відновлення боєздатності підрозділів, стану правопорядку у військах тощо.

За його словами, не все дається легко, але Збройні сили України тримають удар, нарощують спроможності, аналізують помилки та працюють над їх виправленням.

"Під час моїх поїздок у війська багато командирів бригад звертаються з проханням допомогти бронетехнікою. Вирішуємо і це проблемне питання. У лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги. Однак основним джерелом надходження військової техніки залишається її відновлення й ремонт власними силами — у лютому цей показник зріс порівняно з січнем майже на чверть.

Дякую командирам за сумлінну, професійну роботу. За результатами оцінювання роботи командирів найвищу оцінку в лютому отримав командувач ДШВ ЗС України генерал-майор Олег Апостол", — підсумував Сирський.

Нагадаємо, що 4 березня українські військові атакували низку важливих об'єктів російських окупантів. Під ударами ЗСУ опинилися склади, логістичні об'єкти та місця зосередження особового складу ворога.

Крім того, у ніч проти 2 березня Служба безпеки України атакувала порт "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Внаслідок успішного удару ворожі кораблі зазнали серйозних пошкоджень.

Зокрема, у ніч проти 1 березня українські військові уразили радіолокаційні станції С-300 та логістичні об'єкти російських окупантів. У Генштабі ЗСУ показали відео та розкрили деталі.