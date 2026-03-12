Видео
Главная Новости дня СБУ нанесла удар по крупному нефтяному узлу на юге России

СБУ нанесла удар по крупному нефтяному узлу на юге России

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 11:53
СБУ поразила НПС "Тихорецк" в Краснодарском крае России
Дым и пожар на НПЗ в Тихорецке. Фото: росСМИ

Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае России. После атаки на одном из крупнейших нефтяных узлов на юге страны-агрессора, там вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили источники СБУ Новини.LIVE.

Читайте также:

В Тихорецке дроны ударили по крупнейшей нефтестанции

Речь идет об одном из крупнейших перевалочных нефтяных пунктов на юге России. Именно в этом узле сосредоточены крупная нефтебаза и терминал, которые задействованы в транспортировке российского топлива и нефтепродуктов.

Тихорецьк НПС
Расположение атакованных объектов. Фото: Крымский ветер

После поражения на объекте возник масштабный пожар. На видео с места происшествия видно несколько отдельных очагов возгорания. Предварительно, огонь мог охватить резервуары с топливом.

Атаку, по имеющимся данным, совершили беспилотники Центра спецопераций "Альфа", которые отработали по объекту.

"В начале марта СБУ совместно с Силами обороны успешно отработала по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск. Сегодняшнее же поражение Тихорецкого нефтяного хаба, который является единственной веткой поставки нефтепродуктов в Новороссийск, стало ощутимым ударом по нефтяной логистике врага. Такие системные спецоперации СБУ создают перебои в поставках, затрудняют транспортировку нефтепродуктов к портам и заставляют врага менять логистические маршруты", — сообщили источники.

СБУ регулярно наносит удары по объектам в России, которые работают на российские войска или усиливают экономику, чтобы воевать дальше против Украины.

В феврале дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ, возник масштабный пожар.

В том же месяце дроны СБУ установили рекорд по дальности атаки — взрывы прогремели в 1750 км от границы Украины.

СБУ пожар взрыв НПЗ дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
