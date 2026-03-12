СБУ поразила НПС "Тихорецк" в Краснодарском крае России

Дым и пожар на НПЗ в Тихорецке. Фото: росСМИ

Беспилотники Службы безопасности Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае России. После атаки на одном из крупнейших нефтяных узлов на юге страны-агрессора, там вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили источники СБУ Новини.LIVE.

В Тихорецке дроны ударили по крупнейшей нефтестанции

Речь идет об одном из крупнейших перевалочных нефтяных пунктов на юге России. Именно в этом узле сосредоточены крупная нефтебаза и терминал, которые задействованы в транспортировке российского топлива и нефтепродуктов.

Расположение атакованных объектов. Фото: Крымский ветер

После поражения на объекте возник масштабный пожар. На видео с места происшествия видно несколько отдельных очагов возгорания. Предварительно, огонь мог охватить резервуары с топливом.

Атаку, по имеющимся данным, совершили беспилотники Центра спецопераций "Альфа", которые отработали по объекту.

"В начале марта СБУ совместно с Силами обороны успешно отработала по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск. Сегодняшнее же поражение Тихорецкого нефтяного хаба, который является единственной веткой поставки нефтепродуктов в Новороссийск, стало ощутимым ударом по нефтяной логистике врага. Такие системные спецоперации СБУ создают перебои в поставках, затрудняют транспортировку нефтепродуктов к портам и заставляют врага менять логистические маршруты", — сообщили источники.

СБУ регулярно наносит удары по объектам в России, которые работают на российские войска или усиливают экономику, чтобы воевать дальше против Украины.

В феврале дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ, возник масштабный пожар.

В том же месяце дроны СБУ установили рекорд по дальности атаки — взрывы прогремели в 1750 км от границы Украины.