Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ атакувала один із найбільших нафтових вузлів в Росії

СБУ атакувала один із найбільших нафтових вузлів в Росії

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 11:53
СБУ уразила НПС "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії
Дим та пожежа на НПЗ в Тихорецьку. Фото: росЗМІ

Безпілотники Служби безпеки України завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії. Після атаки на одному з найбільших нафтових вузлів на півдні країни-агресорки, там спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили джерела СБУ Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У Тихорецьку дрони вдарили по найбільшій нафтостанції

Йдеться про один із найбільших перевалочних нафтових пунктів на півдні Росії. Саме в цьому вузлі зосереджені велика нафтобаза і термінал, які задіяні у транспортуванні російського палива та нафтопродуктів.

Тихорецьк НПС
Розташування атакованих об'єктів. Фото: Крымский ветер

Після ураження на об'єкті виникла масштабна пожежа. На відео з місця події видно кілька окремих осередків займання. Попередньо, вогонь міг охопити резервуари з паливом.

Атаку, за наявними даними, здійснили безпілотники Центру спецоперацій "Альфа", які відпрацювали по об'єкту.

"На початку березня СБУ спільно із Силами оборони успішно відпрацювала по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ. Сьогоднішнє ж ураження Тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до Новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога. Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути", — повідомили джерела.

СБУ регулярно завдає ударів по об'єктах в Росії, які працюють на російські війська або посилюють економіку, щоб воювати далі проти України. 

У лютому дрони атакували НПЗ в Краснодарському краї РФ, виникла масштабна пожежа.

Того ж місяця дрони СБУ встановили рекорд за дальністю атаки — вибухи пролунали за 1750 км від кордону України.

СБУ пожежа вибух НПЗ дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації