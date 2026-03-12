СБУ уразила НПС "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії

Дим та пожежа на НПЗ в Тихорецьку. Фото: росЗМІ

Безпілотники Служби безпеки України завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії. Після атаки на одному з найбільших нафтових вузлів на півдні країни-агресорки, там спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомили джерела СБУ Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У Тихорецьку дрони вдарили по найбільшій нафтостанції

Йдеться про один із найбільших перевалочних нафтових пунктів на півдні Росії. Саме в цьому вузлі зосереджені велика нафтобаза і термінал, які задіяні у транспортуванні російського палива та нафтопродуктів.

Розташування атакованих об'єктів. Фото: Крымский ветер

Після ураження на об'єкті виникла масштабна пожежа. На відео з місця події видно кілька окремих осередків займання. Попередньо, вогонь міг охопити резервуари з паливом.

Атаку, за наявними даними, здійснили безпілотники Центру спецоперацій "Альфа", які відпрацювали по об'єкту.

"На початку березня СБУ спільно із Силами оборони успішно відпрацювала по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ. Сьогоднішнє ж ураження Тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до Новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога. Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути", — повідомили джерела.

СБУ регулярно завдає ударів по об'єктах в Росії, які працюють на російські війська або посилюють економіку, щоб воювати далі проти України.

У лютому дрони атакували НПЗ в Краснодарському краї РФ, виникла масштабна пожежа.

Того ж місяця дрони СБУ встановили рекорд за дальністю атаки — вибухи пролунали за 1750 км від кордону України.