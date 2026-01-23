Нафтобаза й ТЕЦ у Пензі зазнали удару безпілотників

Пожежа. Фото: кадр з відео

У ніч на 23 січня в російському місті Пенза пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Під удар потрапила нафтобаза, де після влучання виникла сильна пожежа, а також постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури міста.

Про це стало відомо з росЗМІ та соцмереж.

У Пензі дрони знищили НПЗ та пошкодили ТЕС

Про інцидент повідомив губернатор Пензенської області. За його словами, займання на території нафтобази сталося близько 4:00 ранку після атаки БпЛА. За останніми даними відомо, що загиблих і поранених немає.

До ліквідації пожежі залучили значні сили і на місці працюють десятки рятувальників і понад десять одиниць спеціальної техніки.

Повідомлення губернатора. Фото: скриншот

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, після яких над промисловою зоною здійнявся густий дим.

Згодом з'явилася інформація про пошкодження теплоелектроцентралі, що забезпечує місто електро- та теплопостачанням. Офіційні російські джерела наразі не уточнюють масштабів ушкоджень енергетичного об'єкта.

Увага! Відео містять нецензурну лексику 18+!

Удар по нафтобазі "Пензанефтепродукт" спричинив потужне займання, яке було видно з різних районів міста.

Нагадаємо, нещодавно українські дрони успішно атакували російський завод з виробництва дронів.

Також ЗСУ вдарили по НПЗ у Волгоградській області.