Нафтобаза й ТЕЦ у Пензі зазнали удару безпілотників

У ніч на 23 січня в російському місті Пенза пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Під удар потрапила нафтобаза, де після влучання виникла сильна пожежа, а також постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури міста.
У Пензі дрони знищили НПЗ та пошкодили ТЕС
Про інцидент повідомив губернатор Пензенської області. За його словами, займання на території нафтобази сталося близько 4:00 ранку після атаки БпЛА. За останніми даними відомо, що загиблих і поранених немає.
До ліквідації пожежі залучили значні сили і на місці працюють десятки рятувальників і понад десять одиниць спеціальної техніки.
Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, після яких над промисловою зоною здійнявся густий дим.
Згодом з'явилася інформація про пошкодження теплоелектроцентралі, що забезпечує місто електро- та теплопостачанням. Офіційні російські джерела наразі не уточнюють масштабів ушкоджень енергетичного об'єкта.
Удар по нафтобазі "Пензанефтепродукт" спричинив потужне займання, яке було видно з різних районів міста.
Нагадаємо, нещодавно українські дрони успішно атакували російський завод з виробництва дронів.
