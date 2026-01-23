Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дрони атакували Пензу — під ударом нафтобаза і ТЕЦ

Дрони атакували Пензу — під ударом нафтобаза і ТЕЦ

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 07:45
Нафтобаза й ТЕЦ у Пензі зазнали удару безпілотників
Пожежа. Фото: кадр з відео

У ніч на 23 січня в російському місті Пенза пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Під удар потрапила нафтобаза, де після влучання виникла сильна пожежа, а також постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури міста.

Про це стало відомо з росЗМІ та соцмереж.

Реклама
Читайте також:

У Пензі дрони знищили НПЗ та пошкодили ТЕС

Про інцидент повідомив губернатор Пензенської області. За його словами, займання на території нафтобази сталося близько 4:00 ранку після атаки БпЛА. За останніми даними відомо, що загиблих і поранених немає.

До ліквідації пожежі залучили значні сили і на місці працюють десятки рятувальників і понад десять одиниць спеціальної техніки.

null
Повідомлення губернатора. Фото: скриншот

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, після яких над промисловою зоною здійнявся густий дим.

Згодом з'явилася інформація про пошкодження теплоелектроцентралі, що забезпечує місто електро- та теплопостачанням. Офіційні російські джерела наразі не уточнюють масштабів ушкоджень енергетичного об'єкта.

Увага! Відео містять нецензурну лексику 18+!

Удар по нафтобазі "Пензанефтепродукт" спричинив потужне займання, яке було видно з різних районів міста.

Нагадаємо, нещодавно українські дрони успішно атакували російський завод з виробництва дронів.

Також ЗСУ вдарили по НПЗ у Волгоградській області

пожежа вибух НПЗ безпілотники дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації