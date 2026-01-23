Нефтебаза и ТЭЦ в Пензе подверглись удару беспилотников

Пожар. Фото: кадр из видео

В ночь на 23 января в российском городе Пенза прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Под удар попала нефтебаза, где после попадания возник сильный пожар, а также пострадали объекты энергетической инфраструктуры города.

Об этом стало известно из росСМИ и соцсетей.

В Пензе дроны уничтожили НПЗ и повредили ТЭС

Об инциденте сообщил губернатор Пензенской области. По его словам, возгорание на территории нефтебазы произошло около 4:00 утра после атаки БпЛА. По последним данным известно, что погибших и раненых нет.

К ликвидации пожара привлекли значительные силы и на месте работают десятки спасателей и более десяти единиц специальной техники.

Сообщение губернатора. Фото: скриншот

Местные жители сообщали о серии взрывов, после которых над промышленной зоной поднялся густой дым.

Впоследствии появилась информация о повреждении теплоэлектроцентрали, обеспечивающей город электро- и теплоснабжением. Официальные российские источники пока не уточняют масштабов повреждений энергетического объекта.

Удар по нефтебазе "Пензанефтепродукт" вызвал мощное возгорание, которое было видно из разных районов города.

Напомним, недавно украинские дроны успешно атаковали российский завод по производству дронов.

Также ВСУ ударили по НПЗ в Волгоградской области.