Дроны атаковали Пензу — под ударом нефтебаза и ТЭЦ

Дроны атаковали Пензу — под ударом нефтебаза и ТЭЦ

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 07:45
Нефтебаза и ТЭЦ в Пензе подверглись удару беспилотников
Пожар. Фото: кадр из видео

В ночь на 23 января в российском городе Пенза прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Под удар попала нефтебаза, где после попадания возник сильный пожар, а также пострадали объекты энергетической инфраструктуры города.

Об этом стало известно из росСМИ и соцсетей.



В Пензе дроны уничтожили НПЗ и повредили ТЭС

Об инциденте сообщил губернатор Пензенской области. По его словам, возгорание на территории нефтебазы произошло около 4:00 утра после атаки БпЛА. По последним данным известно, что погибших и раненых нет.

К ликвидации пожара привлекли значительные силы и на месте работают десятки спасателей и более десяти единиц специальной техники.

null
Сообщение губернатора. Фото: скриншот

Местные жители сообщали о серии взрывов, после которых над промышленной зоной поднялся густой дым.

Впоследствии появилась информация о повреждении теплоэлектроцентрали, обеспечивающей город электро- и теплоснабжением. Официальные российские источники пока не уточняют масштабов повреждений энергетического объекта.

Внимание! Видео содержат нецензурную лексику 18+!

Удар по нефтебазе "Пензанефтепродукт" вызвал мощное возгорание, которое было видно из разных районов города.

Напомним, недавно украинские дроны успешно атаковали российский завод по производству дронов.

Также ВСУ ударили по НПЗ в Волгоградской области.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
