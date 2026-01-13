Сили оборони уразили завод з виробництва дронів в Росії і цілі на ТОТ

Сили оборони уразили завод БпЛА в Ростовській області Росії
У ніч на 13 січня Сили оборони України завдали серії точкових ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та військовій інфраструктурі на тимчасово окупованих територіях України. Дії були спрямовані на зниження наступальних можливостей російських військ і їхнього виробничого потенціалу.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
ЗСУ успішно атакували завод з виробництва дронів у Таганрозі
Однією з ключових цілей став завод з виробництва безпілотних літальних апаратів у Ростовській області Росії. За наявною інформацією, удар ракетами українського виробництва було завдано по підприємству "Атлант Аеро" в місті Таганрог.
СБУ разом із ВМС ЗС України уразили завод із виробництва дронів у російському Таганрозі— СБ України (@ServiceSsu) January 13, 2026
➡️ https://t.co/IqBTAkvx0k
Це підприємство задіяне у повному циклі проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія", а також виробляє комплектуючі для БпЛА "Оріон".
У районі виробничих корпусів зафіксовано вибухи та пожежу. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
"Ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", — повідомили в Генштабі ЗСУ.
Українські Сили оборони знищили російські об'єкти на ТОТ
Крім того, удари було завдано по низці військових цілей на тимчасово окупованих територіях України. У Запорізькій області уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі населеного пункту Черешневе, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска" поблизу Подспор'я, радіолокаційну станцію П-18-2 "Прима" в районі Лозуватки, а також місця зосередження особового складу противника поблизу Любимівки.
На тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад боєприпасів і скупчення живої сили противника в районі Макіївки. Також повідомляється про ураження зенітного ракетного комплексу "Тор" у районі населеного пункту Сонячне. Дані щодо результатів ударів продовжують уточнюватися.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ атакували нафтобазу у Волгоградській області Росії.
Також спецслужби повідомили, чи вдалося Росії відновити авіацію після атак України в рамках операції "Павутина".
