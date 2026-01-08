Відео
Головна Новини дня Спецоперація "Павутина" — чи вдалося Росії відновити авіацію

Спецоперація "Павутина" — чи вдалося Росії відновити авіацію

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 16:23
Росія досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації Павутина
Російський літак. Фото: скриншот

Росіяни досі не змогли відновити стратегічну авіацію, якій було завдано шкоди внаслідок спецоперації "Павутина", яку провела СБУ під керівництвом генерала Василя Малюка. Того дня було уражено 41 літак ворога.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE з посиланням на інформацію західних спецслужб. 

Читайте також:

РФ досі не може відновити свій військовий потенціал

Зазначається, що Кремль намагається приховати реальні масштаби отриманих збитків.

"Попри усі спроби Кремля приховати реальні масштаби отриманих збитків, Росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації", — зазначає джерело. 

Нагадаємо, унікальну операцію з ударів по російських аеродромах Служба безпеки України провела 1 червня. 

Згодом стало відомо, що Росія розпочала будівництво захисних укриттів на кількох своїх авіабазах.

Малюк розповів, чому спецоперацію "Павутина" перенесли аж на місяць.

літак Кремль сбу Росія павутина
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
