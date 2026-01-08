Россия до сих пор не может восстановить свой военный потенциал после спецоперации Паутина

Российский самолет. Фото: скриншот

Россияне до сих пор не смогли восстановить стратегическую авиацию, которой был нанесен ущерб в результате спецоперации "Паутина", которую провела СБУ под руководством генерала Василия Малюка. В тот день был поражен 41 самолет врага.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE со ссылкой на информацию западных спецслужб.

Реклама

Читайте также:

РФ до сих пор не может восстановить свой военный потенциал

Отмечается, что Кремль пытается скрыть реальные масштабы полученных убытков.

"Несмотря на все попытки Кремля скрыть реальные масштабы полученных убытков, Россия до сих пор не может преодолеть последствия этой атаки и восстановить свой потенциал стратегической авиации", — отмечает источник.

Напомним, уникальную операцию по ударам по российским аэродромам Служба безопасности Украины провела 1 июня.

Впоследствии стало известно, что Россия начала строительство защитных укрытий на нескольких своих авиабазах.

Малыш рассказал, почему спецоперацию "Паутина" перенесли аж на месяц.