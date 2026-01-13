Силы обороны поразили завод по производству дронов в России и цели на ВОТ

Пожар на заводе. Фото: кадр из видео

В ночь на 13 января Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуре на временно оккупированных территориях Украины. Действия были направлены на снижение наступательных возможностей российских войск и их производственного потенциала.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Реклама

Читайте также:

ВСУ успешно атаковали завод по производству дронов в Таганроге

Одной из ключевых целей стал завод по производству беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области России. По имеющейся информации, удар ракетами украинского производства был нанесен по предприятию "Атлант Аэро" в городе Таганрог.

СБУ вместе с ВМС ВС Украины поразили завод по производству дронов в российском Таганроге



➡️ https://t.co/IqBTAkvx0k pic.twitter.com/En0xKhD5hQ - СБ Украины (@ServiceSsu) January 13, 2026

Это предприятие задействовано в полном цикле проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также производит комплектующие для БпЛА "Орион".

В районе производственных корпусов зафиксированы взрывы и пожар. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

"Поражение данного объекта снизит способности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Украинские Силы обороны уничтожили российские объекты на ВОТ

Кроме того, удары были нанесены по ряду военных целей на временно оккупированных территориях Украины. В Запорожской области поражены зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе населенного пункта Черешневое, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" вблизи Подспорья, радиолокационная станция П-18-2 "Прима" в районе Лозоватки, а также места сосредоточения личного состава противника вблизи Любимовки.

На временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад боеприпасов и скопление живой силы противника в районе Макеевки. Также сообщается о поражении зенитного ракетного комплекса "Тор" в районе населенного пункта Солнечное. Данные о результатах ударов продолжают уточняться.

Напомним, недавно ВСУ атаковали нефтебазу в Волгоградской области России.

Также спецслужбы сообщили, удалось ли России восстановить авиацию после атак Украины в рамках операции "Паутина".