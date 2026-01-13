Силы обороны поразили завод по производству дронов в России и цели на ВОТ

Силы обороны поразили завод БпЛА в Ростовской области России
В ночь на 13 января Силы обороны Украины нанесли серии точечных ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуре на временно оккупированных территориях Украины. Действия были направлены на снижение наступательных возможностей российских войск и их производственного потенциала.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
ВСУ успешно атаковали завод по производству дронов в Таганроге
Одной из ключевых целей стал завод по производству беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области России. По имеющейся информации, удар ракетами украинского производства был нанесен по предприятию "Атлант Аэро" в городе Таганрог.
СБУ вместе с ВМС ВС Украины поразили завод по производству дронов в российском Таганроге- СБ Украины (@ServiceSsu) January 13, 2026
Это предприятие задействовано в полном цикле проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также производит комплектующие для БпЛА "Орион".
В районе производственных корпусов зафиксированы взрывы и пожар. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.
"Поражение данного объекта снизит способности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины", — сообщили в Генштабе ВСУ.
Украинские Силы обороны уничтожили российские объекты на ВОТ
Кроме того, удары были нанесены по ряду военных целей на временно оккупированных территориях Украины. В Запорожской области поражены зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе населенного пункта Черешневое, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска" вблизи Подспорья, радиолокационная станция П-18-2 "Прима" в районе Лозоватки, а также места сосредоточения личного состава противника вблизи Любимовки.
На временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад боеприпасов и скопление живой силы противника в районе Макеевки. Также сообщается о поражении зенитного ракетного комплекса "Тор" в районе населенного пункта Солнечное. Данные о результатах ударов продолжают уточняться.
Напомним, недавно ВСУ атаковали нефтебазу в Волгоградской области России.
Также спецслужбы сообщили, удалось ли России восстановить авиацию после атак Украины в рамках операции "Паутина".
