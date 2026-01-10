ЗСУ атакували нафтобазу у Росії 10 січня — що відомо

Горить нафтобаза у Росії. Ілюстративне фото: МНС РФ

Сили оборони України атакували нафтобазу у Волгоградській області Росії та низку ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Telegram у суботу, 10 січня.

ЗСУ атакували нафтобазу у Росії — що відомо

Отже, у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч проти 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Жутовська" (Октябрський район, Волгоградська область, РФ), яка залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.

За даними Генштабу, ціль уражено. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області, уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії загарбників.

Також завдано ураження по пункту управління БпЛА противника в районі Покровська, Донецької області.

Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема: зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії ( н.п. Гірник) та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник).

У всіх випадках зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілях. Втрати ворога уточнюються.

"Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ атакували два важливі об'єкти у глибокому тилу Росії.

Раніше ми інформували, що у новорічну ніч українські захисники атакували ключові військові й промислові об'єкти росіян.