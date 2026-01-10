Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ уразили чергову нафтобазу у Росії — деталі від Генштабу

ЗСУ уразили чергову нафтобазу у Росії — деталі від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 16:43
ЗСУ атакували нафтобазу у Росії 10 січня — що відомо
Горить нафтобаза у Росії. Ілюстративне фото: МНС РФ

Сили оборони України атакували нафтобазу у Волгоградській області Росії та низку ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Telegram у суботу, 10 січня.

Реклама
Читайте також:

ЗСУ атакували нафтобазу у Росії — що відомо

Отже, у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч проти 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Жутовська" (Октябрський район, Волгоградська область, РФ), яка залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ. 

За даними Генштабу, ціль уражено. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області, уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії загарбників.

Також завдано ураження по пункту управління БпЛА противника в районі Покровська, Донецької області.

Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема: зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії ( н.п. Гірник) та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник).

У всіх випадках зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілях. Втрати ворога уточнюються.

"Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

ЗСУ атакували нафтобазу у Росії 10 січня
Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно СБУ атакували два важливі об'єкти у глибокому тилу Росії.

Раніше ми інформували, що у новорічну ніч українські захисники атакували ключові військові й промислові об'єкти росіян.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія атака Сили оборони України нафтобаза
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації