Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВСУ поразили очередную нефтебазу в России — детали от Генштаба

ВСУ поразили очередную нефтебазу в России — детали от Генштаба

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 16:43
ВСУ атаковали нефтебазу в России 10 января — что известно
Горит нефтебаза в России. Иллюстративное фото: МЧС РФ

Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в Волгоградской области России и ряд вражеских целей на временно оккупированных территориях. Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegram в субботу, 10 января.

Реклама
Читайте также:

ВСУ атаковали нефтебазу в России — что известно

Итак, в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ), которая привлечена к обеспечению горючим подразделений оккупационных войск.

По данным Генштаба, цель поражена. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области, поражен склад БпЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии захватчиков.

Также нанесено поражение по пункту управления БпЛА противника в районе Покровска, Донецкой области.

Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк) и пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк).

Во всех случаях зафиксировано попадание ударных БпЛА по целям. Потери врага уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

ЗСУ атакували нафтобазу у Росії 10 січня
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что недавно СБУ атаковали два важных объекта в глубоком тылу России.

Ранее мы информировали, что в новогоднюю ночь украинские защитники атаковали ключевые военные и промышленные объекты россиян.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине Россия атака Силы обороны Украины нефтебаза
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации