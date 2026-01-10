ВСУ атаковали нефтебазу в России 10 января — что известно

Горит нефтебаза в России. Иллюстративное фото: МЧС РФ

Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в Волгоградской области России и ряд вражеских целей на временно оккупированных территориях. Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegram в субботу, 10 января.

ВСУ атаковали нефтебазу в России — что известно

Итак, в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ), которая привлечена к обеспечению горючим подразделений оккупационных войск.

По данным Генштаба, цель поражена. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области, поражен склад БпЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии захватчиков.

Также нанесено поражение по пункту управления БпЛА противника в районе Покровска, Донецкой области.

Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк) и пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк).

Во всех случаях зафиксировано попадание ударных БпЛА по целям. Потери врага уточняются.

"Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что недавно СБУ атаковали два важных объекта в глубоком тылу России.

Ранее мы информировали, что в новогоднюю ночь украинские защитники атаковали ключевые военные и промышленные объекты россиян.