Дроны СБУ атаковали стратегические объекты в Костромской и Липецкой областях

Дым от пожара на ГРАУ. Фото: соцсети

Служба безопасности Украины нанесла удары по двум важным объектам в глубоком тылу России — ракетно-артиллерийскому арсеналу в Костромской области и нефтебазе в Липецкой области. На обоих объектах раздавались мощные взрывы, известно о серьезных разрушениях.

Об этом сообщили информированные источники в СБУ Новини.LIVE.

По имеющейся информации, дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ одновременно отработали по двум целям. В Нейском районе Костромской области после удара вспыхнул арсенал №100 Главного ракетно-артиллерийского управления РФ.

В течение всей ночи на территории склада продолжалась мощная детонация боеприпасов, которую сопровождали многочисленные взрывы. Из-за угрозы для гражданского населения местные власти объявили эвакуацию жителей окрестных населенных пунктов.

Пораженный арсенал имел стратегическое значение для российской армии, поскольку с него осуществлялось снабжение боеприпасов на склады низшего уровня, которые обеспечивают западное и центральное направления.

Кроме того, беспилотники СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс", расположенную в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области.

В результате атаки на объекте вспыхнул интенсивный пожар. По данным источников, эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами сразу три региона России — Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую области.

Напомним, в конце 2025 года дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу "Темп" в России.

Также в Службе безопасности Украины раскрыли новые детали по атаке и спецоперации в Новороссийске.