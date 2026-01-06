Дроны СБУ атаковали стратегические объекты в Костромской и Липецкой областях

СБУ ударила по арсеналу ГРАУ и нефтебазе в тылу России
Служба безопасности Украины нанесла удары по двум важным объектам в глубоком тылу России — ракетно-артиллерийскому арсеналу в Костромской области и нефтебазе в Липецкой области. На обоих объектах раздавались мощные взрывы, известно о серьезных разрушениях.
Об этом сообщили информированные источники в СБУ Новини.LIVE.
В России под атакой дронов оказался арсенал и НПЗ
По имеющейся информации, дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ одновременно отработали по двум целям. В Нейском районе Костромской области после удара вспыхнул арсенал №100 Главного ракетно-артиллерийского управления РФ.
В течение всей ночи на территории склада продолжалась мощная детонация боеприпасов, которую сопровождали многочисленные взрывы. Из-за угрозы для гражданского населения местные власти объявили эвакуацию жителей окрестных населенных пунктов.
Пораженный арсенал имел стратегическое значение для российской армии, поскольку с него осуществлялось снабжение боеприпасов на склады низшего уровня, которые обеспечивают западное и центральное направления.
Кроме того, беспилотники СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс", расположенную в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области.
В результате атаки на объекте вспыхнул интенсивный пожар. По данным источников, эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами сразу три региона России — Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую области.
Напомним, в конце 2025 года дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу "Темп" в России.
Также в Службе безопасности Украины раскрыли новые детали по атаке и спецоперации в Новороссийске.
