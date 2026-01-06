Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ ударила по арсеналу ГРАУ и нефтебазе в тылу России

СБУ ударила по арсеналу ГРАУ и нефтебазе в тылу России

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 14:53
Дроны СБУ атаковали стратегические объекты в Костромской и Липецкой областях
Дым от пожара на ГРАУ. Фото: соцсети

Служба безопасности Украины нанесла удары по двум важным объектам в глубоком тылу России — ракетно-артиллерийскому арсеналу в Костромской области и нефтебазе в Липецкой области. На обоих объектах раздавались мощные взрывы, известно о серьезных разрушениях.

Об этом сообщили информированные источники в СБУ Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В России под атакой дронов оказался арсенал и НПЗ

По имеющейся информации, дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" СБУ одновременно отработали по двум целям. В Нейском районе Костромской области после удара вспыхнул арсенал №100 Главного ракетно-артиллерийского управления РФ.

В течение всей ночи на территории склада продолжалась мощная детонация боеприпасов, которую сопровождали многочисленные взрывы. Из-за угрозы для гражданского населения местные власти объявили эвакуацию жителей окрестных населенных пунктов.

Пораженный арсенал имел стратегическое значение для российской армии, поскольку с него осуществлялось снабжение боеприпасов на склады низшего уровня, которые обеспечивают западное и центральное направления.

Кроме того, беспилотники СБУ поразили нефтебазу "Геркон Плюс", расположенную в населенном пункте Стрелецкие Хутора Липецкой области.

В результате атаки на объекте вспыхнул интенсивный пожар. По данным источников, эта нефтебаза обеспечивала нефтепродуктами сразу три региона России — Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую области.

Напомним, в конце 2025 года дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу "Темп" в России.

Также в Службе безопасности Украины раскрыли новые детали по атаке и спецоперации в Новороссийске.

СБУ НПЗ Арсенал дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации