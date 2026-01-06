Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ вдарила по арсеналу ГРАУ та нафтобазі в тилу Росії

СБУ вдарила по арсеналу ГРАУ та нафтобазі в тилу Росії

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 14:53
Дрони СБУ атакували стратегічні об’єкти в Костромській і Липецькій областях
Дим від пожежі на ГРАУ. Фото: соцмережі

Служба безпеки України завдала ударів по двох важливих об’єктах у глибокому тилу Росії — ракетно-артилерійському арсеналу в Костромській області та нафтобазі в Липецькій області. На обох об'єктах лунали потужні вибухи, відомо про серйозні руйнування. 

Про це повідомили поінформовані джерела в СБУ Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

В Росії під атакою дронів опинився арсенал та НПЗ

За наявною інформацією, далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ одночасно відпрацювали по двох цілях. У Нейському районі Костромської області після удару спалахнув арсенал №100 Головного ракетно-артилерійського управління РФ.

Протягом усієї ночі на території складу тривала потужна детонація боєприпасів, яку супроводжували численні вибухи. Через загрозу для цивільного населення місцева влада оголосила евакуацію мешканців навколишніх населених пунктів.

Уражений арсенал мав стратегічне значення для російської армії, оскільки з нього здійснювалося постачання боєприпасів на склади нижчого рівня, які забезпечують західний і центральний напрямки.

Крім того, безпілотники СБУ вразили нафтобазу "Геркон Плюс", розташовану в населеному пункті Стрєлєцкіє Хутора Липецької області.

Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула інтенсивна пожежа. За даними джерел, ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами одразу три регіони Росії — Тамбовську, Воронезьку та Липецьку області.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року дрони СБУ успішно атакували нафтобазу "Темп" в Росії.

Також в Службі безпеки України розкрили нові деталі щодо атаки та спецоперації у Новоросійську

СБУ НПЗ Арсенал дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації