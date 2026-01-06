Дрони СБУ атакували стратегічні об’єкти в Костромській і Липецькій областях

Дим від пожежі на ГРАУ. Фото: соцмережі

Служба безпеки України завдала ударів по двох важливих об’єктах у глибокому тилу Росії — ракетно-артилерійському арсеналу в Костромській області та нафтобазі в Липецькій області. На обох об'єктах лунали потужні вибухи, відомо про серйозні руйнування.

Про це повідомили поінформовані джерела в СБУ Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

В Росії під атакою дронів опинився арсенал та НПЗ

За наявною інформацією, далекобійні безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ одночасно відпрацювали по двох цілях. У Нейському районі Костромської області після удару спалахнув арсенал №100 Головного ракетно-артилерійського управління РФ.

Протягом усієї ночі на території складу тривала потужна детонація боєприпасів, яку супроводжували численні вибухи. Через загрозу для цивільного населення місцева влада оголосила евакуацію мешканців навколишніх населених пунктів.

Уражений арсенал мав стратегічне значення для російської армії, оскільки з нього здійснювалося постачання боєприпасів на склади нижчого рівня, які забезпечують західний і центральний напрямки.

Крім того, безпілотники СБУ вразили нафтобазу "Геркон Плюс", розташовану в населеному пункті Стрєлєцкіє Хутора Липецької області.

Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула інтенсивна пожежа. За даними джерел, ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами одразу три регіони Росії — Тамбовську, Воронезьку та Липецьку області.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року дрони СБУ успішно атакували нафтобазу "Темп" в Росії.

Також в Службі безпеки України розкрили нові деталі щодо атаки та спецоперації у Новоросійську.