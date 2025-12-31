Удар по нафтобазі Темп у місті Рибінськ Ярославської області відбувся 31 грудня 2025 року

Дрони СБУ вразили важливу для РФ нафтобазу — відео
Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України провели операцію в Ярославській області Росії. Дрони вразили нафтобазу "Росрезерву".
Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в СБУ у середу, 31 грудня.
На нафтобазі "Темп" спалахнула пожежа
Мова йде про нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ, яка входить до системи росрезерву та призначена для зберігання великих обсягів пального.
Після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.
"СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році", — повідомляє джерело.
Довідка
Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза "Темп" — важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ.
Нагадаємо, у грудні Україна завдала рекордних ударів по енергооб’єктах Росії.
12 грудня об’єкти в Ярославській області успішно атакували підрозділи Сил оборони України.
