Удар по нафтобазі Темп у місті Рибінськ Ярославської області відбувся 31 грудня 2025 року

Вибух на нафтобазі. Фото: кадр із відео

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України провели операцію в Ярославській області Росії. Дрони вразили нафтобазу "Росрезерву".

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в СБУ у середу, 31 грудня.

На нафтобазі "Темп" спалахнула пожежа

Мова йде про нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ, яка входить до системи росрезерву та призначена для зберігання великих обсягів пального.

Після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році", — повідомляє джерело.

Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза "Темп" — важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ.

Нагадаємо, у грудні Україна завдала рекордних ударів по енергооб’єктах Росії.

12 грудня об’єкти в Ярославській області успішно атакували підрозділи Сил оборони України.