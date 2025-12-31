Відео
Головна Новини дня Україна встановила рекорд за кількістю ударів по енергетиці РФ

Україна встановила рекорд за кількістю ударів по енергетиці РФ

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 13:00
Скільки атак здійснила Україна на енергооб’єкти Росії у грудні 2025 року
Атака на НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез". Фото з російських Telegram-каналів

Протягом грудня Україна атакувала найбільшу кількість об'єктів російської енергетичної інфраструктури з початку війни. Цього місяця було здійснено щонайменше 24 напади на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші об'єкти в морі, а також на основну трубопровідну інфраструктуру.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також:

Які енергооб’єкти Україна атакувала в РФ

Зокрема, не одноразово було атаковано нафтогазові родовища ПАТ "Лукойл" у Каспійському морі. Під удар також потрапили чорноморські порти Тамань і Ростов, в результаті чого кілька танкерів загорілися.

"У внутрішніх районах Україна продовжувала завдавати ударів по російських паливних заводах, одного разу вперше застосувавши крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow для атаки на Новошахтинський нафтопереробний завод, повідомляє Генеральний штаб військових", —  пише Bloomberg.

Видання зазначає, що у зв’язку з цими подіями російська влада прогнозує скорочення надходжень від нафти й газу до 23% бюджету у наступному році —  це мінімальний показник за всю історію спостережень.

"Ці атаки посилюють тиск на російський експорт, який вже зазнає труднощів через міжнародні санкції проти провідних виробників нафти країни", —  йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня Сили оборони України атакували нафтопереробні підприємства, логістичну інфраструктуру та об'єкти забезпечення російських військ.

12 грудня стало відомо про наслідки атаки один із найбільших російських НПЗ, який щороку може переробляти до 15 млн тонн нафти та конденсату.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
