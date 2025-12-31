Скільки атак здійснила Україна на енергооб’єкти Росії у грудні 2025 року

Атака на НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез". Фото з російських Telegram-каналів

Протягом грудня Україна атакувала найбільшу кількість об'єктів російської енергетичної інфраструктури з початку війни. Цього місяця було здійснено щонайменше 24 напади на російські нафтопереробні заводи, нафтові танкери та інші об'єкти в морі, а також на основну трубопровідну інфраструктуру.

Про це пише Bloomberg.

Зокрема, не одноразово було атаковано нафтогазові родовища ПАТ "Лукойл" у Каспійському морі. Під удар також потрапили чорноморські порти Тамань і Ростов, в результаті чого кілька танкерів загорілися.

"У внутрішніх районах Україна продовжувала завдавати ударів по російських паливних заводах, одного разу вперше застосувавши крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow для атаки на Новошахтинський нафтопереробний завод, повідомляє Генеральний штаб військових", — пише Bloomberg.

Видання зазначає, що у зв’язку з цими подіями російська влада прогнозує скорочення надходжень від нафти й газу до 23% бюджету у наступному році — це мінімальний показник за всю історію спостережень.

"Ці атаки посилюють тиск на російський експорт, який вже зазнає труднощів через міжнародні санкції проти провідних виробників нафти країни", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 грудня Сили оборони України атакували нафтопереробні підприємства, логістичну інфраструктуру та об'єкти забезпечення російських військ.

12 грудня стало відомо про наслідки атаки один із найбільших російських НПЗ, який щороку може переробляти до 15 млн тонн нафти та конденсату.