Сколько атак совершила Украина на энергообъекты России в декабре 2025 года

Атака на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Фото из российских Telegram-каналов

В течение декабря Украина атаковала наибольшее количество объектов российской энергетической инфраструктуры с начала войны. В этом месяце было совершено не менее 24 нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие объекты в море, а также на основную трубопроводную инфраструктуру.

Об этом пишет Bloomberg.

В частности, неоднократно были атакованы нефтегазовые месторождения ПАО "Лукойл" в Каспийском море. Под удар также попали черноморские порты Тамань и Ростов, в результате чего несколько танкеров загорелись.

"Во внутренних районах Украина продолжала наносить удары по российским топливным заводам, однажды впервые применив крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow для атаки на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, сообщает Генеральный штаб военных", — пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в связи с этими событиями российские власти прогнозируют сокращение поступлений от нефти и газа до 23% бюджета в следующем году — это минимальный показатель за всю историю наблюдений.

"Эти атаки усиливают давление на российский экспорт, который уже испытывает трудности из-за международных санкций против ведущих производителей нефти страны", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря Силы обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающие предприятия, логистическую инфраструктуру и объекты обеспечения российских войск.

12 декабря стало известно о последствиях атаки один из крупнейших российских НПЗ, который ежегодно может перерабатывать до 15 млн тонн нефти и конденсата.