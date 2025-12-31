Видео
Главная Новости дня ГУР и ГПСУ атаковали нефтяную инфраструктуру России в Туапсе

ГУР и ГПСУ атаковали нефтяную инфраструктуру России в Туапсе

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 12:35
Военная разведка Украины поразила Туапсинский НПЗ и нефтяной терминал
Пожар на НПЗ в Туапсе. Фото: кадр из видео

В ночь на 31 декабря украинская военная разведка совместно с бойцами Госпогранслужбы нанесла удар по ключевым объектам нефтяной инфраструктуры России в Краснодарском крае, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса российской армии.

Об этом сообщили источники ГУР Новости.LIVE.

Читайте также:

В Туапсе горел НПЗ после массированной атаки

Под удар попали морской нефтяной терминал "Туапсе" и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщают собеседники в разведке, в результате атаки поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12 на Туапсинском НПЗ. Также повреждения получили транспортные трубопроводы и наливное оборудование морского нефтяного терминала.

null
Взрывы и па вид на НПЗ. Фото: соцсети

В разведке сообщили, что до атаки Туапсинский нефтеперерабатывающий завод был способен перерабатывать до 12 миллионов тонн нефти в год, поэтому таким образом поддерживал российский военный промышленный комплекс.

По словам представителя ГУР МО, удар по нефтяной инфраструктуре стал частью системной работы по снижению экономических и логистических возможностей государства-агрессора. В разведке также заявили, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, недавно ВСУ успешно атаковали российскую НПЗ и военные объекты на ВОТ.

Также в России под украинскую атаку попал завод по производству снарядов.

НПЗ нефть ГУР Россия атака ГПСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
