Военная разведка Украины поразила Туапсинский НПЗ и нефтяной терминал

ГУР и ГПСУ атаковали нефтяную инфраструктуру России в Туапсе
В ночь на 31 декабря украинская военная разведка совместно с бойцами Госпогранслужбы нанесла удар по ключевым объектам нефтяной инфраструктуры России в Краснодарском крае, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса российской армии.
В Туапсе горел НПЗ после массированной атаки
Под удар попали морской нефтяной терминал "Туапсе" и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.
Как сообщают собеседники в разведке, в результате атаки поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12 на Туапсинском НПЗ. Также повреждения получили транспортные трубопроводы и наливное оборудование морского нефтяного терминала.
В разведке сообщили, что до атаки Туапсинский нефтеперерабатывающий завод был способен перерабатывать до 12 миллионов тонн нефти в год, поэтому таким образом поддерживал российский военный промышленный комплекс.
По словам представителя ГУР МО, удар по нефтяной инфраструктуре стал частью системной работы по снижению экономических и логистических возможностей государства-агрессора. В разведке также заявили, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем.
