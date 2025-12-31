Відео
Головна Новини дня ГУР і ДПСУ атакували нафтову інфраструктуру Росії у Туапсе

ГУР і ДПСУ атакували нафтову інфраструктуру Росії у Туапсе

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 12:35
Воєнна розвідка України уразила Туапсинський НПЗ і нафтовий термінал
Пожежа на НПЗ у Туапсе. Фото: кадр з відео

У ніч на 31 грудня українська воєнна розвідка спільно з бійцями держприкордонслужби завдала удару по ключових об'єктах нафтової інфраструктури Росії в Краснодарському краї, які забезпечували роботу військово-промислового комплексу російської армії. 

Про це повідомили джерела ГУР Новини.LIVE.

Читайте також:

У Туапсе горів НПЗ після масованої атаки

Під удар потрапили морський нафтовий термінал "Туапсе" та Туапсинський нафтопереробний завод.

Як повідомляють співрозмовники в розвідці, внаслідок атаки уражено установку первинної переробки нафти АВТ-12 на Туапсинському НПЗ. Також пошкоджень зазнали транспортні трубопроводи та наливне обладнання морського нафтового терміналу.

null
Вибухи та па вид на НПЗ. Фото: соцмережі

У розвідці повідомили, що до атаки Туапсинський нафтопереробний завод був здатен переробляти до 12 мільйонів тонн нафти на рік, тож таким чином підтримував російський військовий промисловий комплекс.

За словами представника ГУР МО, удар по нафтовій інфраструктурі став частиною системної роботи зі зниження економічних та логістичних можливостей держави-агресора. У розвідці також заявили, що подібні операції триватимуть і надалі.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували російську НПЗ та воєнні об'єкти на ТОТ.

Також в Росії під українську атаку потрапив завод із виробництва снарядів.

НПЗ нафта ГУР Росія атака ДПСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
