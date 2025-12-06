Генштаб підтвердив ураження заводу з виготовлення снарядів та НПЗ у РФ

Вибухи на російському НПЗ. Фото ілюстративне: Getty Images

Генеральний штаб підтвердив, що у ніч на 6 грудня Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу у Рязанській області Росії. Також зафіксовано ураження Алчевського металургійного комбінату, де окупантами виготовлялись комплектуючі для снарядів.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у суботу, 6 грудня

Рязанський НПЗ та Алчевський металургійний комбінат

Проєктна потужність Рязанського НПЗ — 17.1 млн тонн нафти на рік. Він входить до низки найбільших НПЗ Росії, виготовляючи бензини, реактивне пальне та дизель. Він приймає безпосередню участь у забезпеченні російської армії.

Допис Генштабу у Telegram. Фото: скриншот

"Зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації. Ступінь збитків уточнюється", — повідомляє Генштаб.

Також, з метою зниження можливостей армії окупантів, було вражено Алчевський металургійний комбінат. Він знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. Підприємство виготовляє корпуси для снарядів на замовлення Міноборони РФ.

"Зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті. Результати і ступінь збитків уточнюються", — зазначив Генштаб.

Сили оборони України вживають заходів для того, щоб підірвати військовий та економічний потенціал РФ. Вони стосуються постачання пально-мастильних матеріалів та боєприпасів ворожій армії і повинні змусити Москву припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили один з найбільших хімічних підприємств Росії — "Невинномиський Азот".

Раніше ми також інформували, що ЗСУ завдали ударів по Темрюцькому морську порту та по двом НПЗ в Росії — Сизранському та Саратівському.