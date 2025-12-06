Генштаб подтвердил поражение завода по изготовлению снарядов и НПЗ в РФ

Взрывы на российском НПЗ. Фото иллюстративное: Getty Images

Генеральный штаб подтвердил, что в ночь на 6 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области России. Также зафиксировано поражение Алчевского металлургического комбината, где оккупантами изготавливались комплектующие для снарядов.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в субботу, 6 декабря

Рязанский НПЗ и Алчевский металлургический комбинат

Проектная мощность Рязанского НПЗ — 17.1 млн тонн нефти в год. Он входит в ряд крупнейших НПЗ России, производя бензины, реактивное топливо и дизель. Он принимает непосредственное участие в обеспечении российской армии.

Сообщение Генштаба в Telegram. Фото: скриншот

"Зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации. Степень ущерба уточняется", — сообщает Генштаб.

Также, с целью снижения возможностей армии оккупантов, был поражен Алчевский металлургический комбинат. Он находится на временно оккупированной территории Луганской области. Предприятие производит корпуса для снарядов по заказу Минобороны РФ.

"Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются", — отметил Генштаб.

Силы обороны Украины принимают меры для того, чтобы подорвать военный и экономический потенциал РФ. Они касаются поставки горюче-смазочных материалов и боеприпасов вражеской армии и должны заставить Москву прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, что ВСУ поразили один из крупнейших химических предприятий России — "Невинномысский Азот".

Ранее мы также информировали, что ВСУ нанесли удары по Темрюцкому морскому порту и по двум НПЗ в России — Сызранскому и Саратовскому.