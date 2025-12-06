Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Поражены завод по изготовлению снарядов и НПЗ в РФ — Генштаб ВСУ

Поражены завод по изготовлению снарядов и НПЗ в РФ — Генштаб ВСУ

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 15:32
Генштаб подтвердил поражение завода по изготовлению снарядов и НПЗ в РФ
Взрывы на российском НПЗ. Фото иллюстративное: Getty Images

Генеральный штаб подтвердил, что в ночь на 6 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области России. Также зафиксировано поражение Алчевского металлургического комбината, где оккупантами изготавливались комплектующие для снарядов.

Реклама
Читайте также:

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в субботу, 6 декабря

Рязанский НПЗ и Алчевский металлургический комбинат

Проектная мощность Рязанского НПЗ — 17.1 млн тонн нефти в год. Он входит в ряд крупнейших НПЗ России, производя бензины, реактивное топливо и дизель. Он принимает непосредственное участие в обеспечении российской армии.

Уражено завод з виготовлення снарядів та НПЗ у РФ — Генштаб ЗСУ - фото 1
Сообщение Генштаба в Telegram. Фото: скриншот

"Зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации. Степень ущерба уточняется", — сообщает Генштаб.

Также, с целью снижения возможностей армии оккупантов, был поражен Алчевский металлургический комбинат. Он находится на временно оккупированной территории Луганской области. Предприятие производит корпуса для снарядов по заказу Минобороны РФ.

"Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются", — отметил Генштаб.

Силы обороны Украины принимают меры для того, чтобы подорвать военный и экономический потенциал РФ. Они касаются поставки горюче-смазочных материалов и боеприпасов вражеской армии и должны заставить Москву прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, что ВСУ поразили один из крупнейших химических предприятий России — "Невинномысский Азот".

Ранее мы также информировали, что ВСУ нанесли удары по Темрюцкому морскому порту и по двум НПЗ в России — Сызранскому и Саратовскому.

НПЗ Генштаб ВСУ война в Украине Силы обороны Украины
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации