Удар по нефтебазе Темп в городе Рыбинск Ярославской области состоялся 31 декабря 2025 года

Взрыв на нефтебазе. Фото: кадр из видео

Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины провели операцию в Ярославской области России. Дроны поразили нефтебазу "Росрезерва".

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в СБУ в среду, 31 декабря.

На нефтебазе "Темп" вспыхнул пожар

Речь идет о нефтебазе "Темп" в городе Рыбинск, которая входит в систему росрезерва и предназначена для хранения больших объемов топлива.

После попаданий беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар.

"СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепи поставки российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, которые атакуют Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году", — сообщает источник.

Город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а сама нефтебаза "Темп" — важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе РФ.

Напомним, в декабре Украина нанесла рекордные удары по энергообъектам России.

12 декабря объекты в Ярославской области успешно атаковали подразделения Сил обороны Украины.