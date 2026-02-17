Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Краснодарському краї РФ горів Ільський НПЗ — що відомо

У Краснодарському краї РФ горів Ільський НПЗ — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 08:17
Нічна атака в Краснодарському краї — горить Ільський НПЗ, двоє поранених
Пожежа. Фото: кадр з відео

В Росії у селищі Ільському в Краснодарському краї вночі, 17 лютого, місцеві мешканці повідомили про атаку дронів та займання нафтопереробного заводу. Окрім того, виникла пожежа у приватному будинку.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані в соцмережах.

Реклама
Читайте також:

В Росії горів НПЗ в Ільському

У соцмережах масово з'явилися фото й відео наслідків атаки. 

Згодом влада повідомила, що в Ільському Сіверського району постраждали двоє людей, а пошкодження отримали чотири приватні будинки.

Пізніше офіційно заявили й про пожежу на Ільському НПЗ. За даними оперштабу, під удар потрапив резервуар із нафтопродуктами, після чого спалахнула пожежа площею близько 700 м².

У Краснодарському краї РФ горів Ільський НПЗ — що відомо - фото 1
Пожежа в приватному будинку. Фото: соцмережі

До гасіння залучили 72 людей, на місці працював пожежний поїзд і 21 одиниця спеціальної техніки. Окремо повідомлялося, що внаслідок атаки було пошкоджено локомотивне депо в хуторі Красний.

Нагадаємо, нещодавно дрони СБУ побили новий рекорд по дальності атаки. Відомо, що вони вразили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону України.

Також кілька днів тому в Росії під атакою опинився Волгоградський НПЗ.

пожежа вибух НПЗ дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації