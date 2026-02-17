Нічна атака в Краснодарському краї — горить Ільський НПЗ, двоє поранених

Пожежа. Фото: кадр з відео

В Росії у селищі Ільському в Краснодарському краї вночі, 17 лютого, місцеві мешканці повідомили про атаку дронів та займання нафтопереробного заводу. Окрім того, виникла пожежа у приватному будинку.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані в соцмережах.

Реклама

Читайте також:

В Росії горів НПЗ в Ільському

У соцмережах масово з'явилися фото й відео наслідків атаки.

Згодом влада повідомила, що в Ільському Сіверського району постраждали двоє людей, а пошкодження отримали чотири приватні будинки.

Пізніше офіційно заявили й про пожежу на Ільському НПЗ. За даними оперштабу, під удар потрапив резервуар із нафтопродуктами, після чого спалахнула пожежа площею близько 700 м².

Пожежа в приватному будинку. Фото: соцмережі

До гасіння залучили 72 людей, на місці працював пожежний поїзд і 21 одиниця спеціальної техніки. Окремо повідомлялося, що внаслідок атаки було пошкоджено локомотивне депо в хуторі Красний.

Нагадаємо, нещодавно дрони СБУ побили новий рекорд по дальності атаки. Відомо, що вони вразили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону України.

Також кілька днів тому в Росії під атакою опинився Волгоградський НПЗ.