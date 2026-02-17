Нічна атака в Краснодарському краї — горить Ільський НПЗ, двоє поранених

У Краснодарському краї РФ горів Ільський НПЗ — що відомо
В Росії у селищі Ільському в Краснодарському краї вночі, 17 лютого, місцеві мешканці повідомили про атаку дронів та займання нафтопереробного заводу. Окрім того, виникла пожежа у приватному будинку.
Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані в соцмережах.
В Росії горів НПЗ в Ільському
У соцмережах масово з'явилися фото й відео наслідків атаки.
Згодом влада повідомила, що в Ільському Сіверського району постраждали двоє людей, а пошкодження отримали чотири приватні будинки.
Пізніше офіційно заявили й про пожежу на Ільському НПЗ. За даними оперштабу, під удар потрапив резервуар із нафтопродуктами, після чого спалахнула пожежа площею близько 700 м².
До гасіння залучили 72 людей, на місці працював пожежний поїзд і 21 одиниця спеціальної техніки. Окремо повідомлялося, що внаслідок атаки було пошкоджено локомотивне депо в хуторі Красний.
Нагадаємо, нещодавно дрони СБУ побили новий рекорд по дальності атаки. Відомо, що вони вразили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону України.
Також кілька днів тому в Росії під атакою опинився Волгоградський НПЗ.
