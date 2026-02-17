Видео
Україна
Главная Новости дня В Краснодарском крае РФ горел Ильский НПЗ — что известно

В Краснодарском крае РФ горел Ильский НПЗ — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 08:17
Ночная атака в Краснодарском крае — горит Ильский НПЗ, двое раненых
Пожар. Фото: кадр из видео

В России в поселке Ильском в Краснодарском крае ночью, 17 февраля, местные жители сообщили об атаке дронов и возгорании нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, возник пожар в частном доме.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные в соцсетях.

В России горел НПЗ в Ильском

В соцсетях массово появились фото и видео последствий атаки.

Впоследствии власти сообщили, что в Ильском Северского района пострадали два человека, а повреждения получили четыре частных дома.

Позже официально заявили и о пожаре на Ильском НПЗ. По данным оперштаба, под удар попал резервуар с нефтепродуктами, после чего вспыхнул пожар площадью около 700 м².

В Краснодарском крае РФ горел Ильский НПЗ — что известно - фото 1
Пожар в частном доме. Фото: соцсети

К тушению привлекли 72 человека, на месте работал пожарный поезд и 21 единица специальной техники. Отдельно сообщалось, что в результате атаки было повреждено локомотивное депо в хуторе Красный.

Напомним, недавно дроны СБУ побили новый рекорд по дальности атаки. Известно, что они поразили Ухтинский НПЗ за 1750 км от границы Украины.

Также несколько дней назад в России под атакой оказался Волгоградский НПЗ.

пожар взрыв НПЗ дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
