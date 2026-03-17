ЗРК, логістика та склади: ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ

Горять об'єкти РФ внаслідок атаки. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

У ніч проти 17 березня українські військові завдали ударів по низці важливих об'єктів російських військ. Відтак, воїни ЗСУ успішно атакували об'єкти військової логістики ворога. Також уражено зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2У", і район зосередження ракетного дивізіону РФ.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України уразили важливі об'єкти армії РФ

За даними Генштабу, 16 березня та у ніч на 17 березня українські військові завдали уражень по важливих військових об’єктах російських окупантів.

Відтак, було знищено зенітний ракетний комплекс "ТОР-М2У" у районі Клинців (Брянська область, РФ), а також позиції ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ поблизу Верхньокурганного (ТОТ Крим).

Крім того, уражено вузол зв’язку ворога біля Мангуша на тимчасово окупованій території Донецької області.

Серед об’єктів логістики російських окупантів знищено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі й склади боєприпасів у Степному та Терпіння на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Крім того, уражено навчально-тренувальний центр БпЛА поблизу Генічеської Гірки на ТОТ Херсонщини.

Підрозділи Сил оборони також завдали ударів по пунктах управління БпЛА ворога в районах Гуляйполя та Обратного Запорізької області. А ще воїни ЗСУ завдали ударів по скупченню живої сили росіян поблизу Часового Яру на Донеччині.

Наразі масштаби завданих втрат та збитків російських окупантів уточнюються.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо, що дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії. Там спалахнула масштабна пожежа. Мовиться про один із найбільших перевалочних нафтових пунктів на півдні РФ.

Нещодавно Головнокомандувач Олександр Сирський розповів про результати українських військових у лютому. Він зазначив, що воїни ЗСУ роблять все, аби перехопити оперативну ініціативу. За його словами, на багатьох напрямках українські військові стримують окупантів шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед.

Президент України Володимир Зеленський поінформував про втрати російських армійців за три місяці. За його даними, за цей час воїни ЗСУ знищували 30 тисяч, 35 тисяч і 28 тисяч російських військових відповідно. Загалом це майже 100 тисяч осіб.