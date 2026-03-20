Россия ударила 156 беспилотниками, зафиксировано 19 попаданий

Военнослужащий ВСУ возле пусковой установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T. Фото: Командование ВС ВСУ

С вечера 19 марта российские войска запустили по Украине 156 беспилотников с нескольких направлений. К утру 20 марта силы ПВО обезвредили 133 цели, при этом обломки сбитых дронов упали еще на семи локация.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

Чем Россия атаковала Украину 19 и 20 марта

Российская армия в ночь на 20 марта, начиная с 18:00 19 марта, атаковала Украину 156 ударными беспилотниками и дронами других типов. Среди них были Shahed, "Гербера", "Италмас", а также другие БпЛА. Известно, что 90 дронов из них были "Шахедами".

Пуски осуществлялись с направлений Брянска, Орла, Курска, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска на территории РФ, а также из Гвардейского и Чауды на временно оккупированной территории АР Крым.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.

Статистика сбитых целей за сутки по состоянию на 20 марта. Фото: ВС ВСУ

По предварительным данным, на 08:00 украинские силы противовоздушной обороны сбили или подавили 133 вражеских беспилотника.

В то же время зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях. Кроме того, падение сбитых дронов и их обломков было отмечено еще на семи локациях.

Россия ежедневно применяет дроны против Украины. Атаки не прекращаются ни на день. Вчера, 19 марта, сообщалось, что российские войска применили 133 дрона, были попадания.

В то же время ВСУ активно уничтожают средства ПВО в России. В частности за последние полгода Россия потеряла до 30% установок С-400.

Зато Украина предлагает партнерам свой опыт в противодействии воздушным атакам. Так Владимир Зеленский заявлял, что готов передать США все необходимые ресурсы для обмена опытом и объяснил, почему Россия делает акцент на атаки дронами, а не ракетами.